Antony gaat naar Olympische Spelen en mist mogelijk opening met Ajax

Vrijdag, 14 mei 2021 om 18:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:10

Antony gaat zeer waarschijnlijk met Brazilië naar de Olympische Spelen. De 21-jarige vleugelspits van Ajax zit bij de voorlopige selectie van bondscoach André Jardine, zo maakt de Braziliaanse bond vrijdag bekend. Dat Antony met Brazilië gaat spelen in Japan betekent dat hij de start van het nieuwe seizoen met Ajax mogelijk aan zich voorbij laat gaan.

De voetbaltoernooi op de Olympische Spelen vindt plaats van 21 juli tot en met 7 augustus. Het seizoen in Nederland begint officieel op zondag 8 augustus met de Johan Cruijff Schaal, waarin landskampioen Ajax het opneemt tegen nummer twee PSV. Hoewel onzeker is of Brazilië het tot de finale zal schoppen, zou Antony na de Olympische Spelen enkele weken extra rust kunnen krijgen van Ajax. De Eredivisie begint in het weekeinde van zaterdag 14 augustus.

Een verrassing is het niet dat Antony mee mag met Brazilië, want de buitenspeler zat de afgelopen tijd telkens bij het olympisch elftal van het land. Ajax-ploeggenoot David Neres zat er in november ook bij, maar mag niet mee naar Japan. Ook Danilo, die door Ajax wordt verhuurd aan FC Twente, en de nog geblesseerde PSV-middenvelder Mauro Júnior werden in november opgeroepen en vielen nu af.

Brazilië gaat met de nodige bekende namen naar de Spelen. Centraal achterin beschikt André Jardine bijvoorbeeld over Gabriel van Arsenal en Luiz Felipe van Lazio. Op het middenveld selecteert hij onder meer Bruno Guimarães van Olympique Lyon en Reinier (door Real Madrid verhuurd aan Borussia Dortmund), terwijl Martinelli van Arsenal en Rodrygo van Real Madrid voorin uit de voeten kunnen. Waarschijnlijk komen bij de huidige selectie van 23 spelers nog drie dispensatiespelers. De afgelopen weken werd gespeculeerd over deelname van Neymar aan de Spelen.