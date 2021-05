David Luiz hakt knoop door over toekomst en informeert Arsenal

Vrijdag, 14 mei 2021 om 17:17 • Rian Rosendaal

David Luiz gaat Arsenal na afloop van dit seizoen verlaten, zo onthult The Athletic vrijdagmiddag. De 34-jarige centrumverdediger heeft de clubleiding reeds op de hoogte gebracht van zijn besluit, zo klinkt het. The Gunners hadden Luiz nog geen aanbieding gedaan om zijn aflopende contract te verlengen, maar naar verluidt is de routinier zelf tot de conclusie gekomen dat een vertrek uit Noord-Londen beter voor hem is.

Luiz was in de afgelopen twee seizoenen een vaste waarde in de verdediging van Arsenal, dat momenteel de negende plaats bezet in de Premier League. De Braziliaanse stopper is echter niet meer in actie gekomen sinds de uitwedstrijd tegen Newcastle United (0-2), toen hij uitviel met een hamstringblessure. Het is nog niet duidelijk of manager Mikel Arteta een beroep kan doen op Luiz in de afsluitende competitiewedstrijden tegen Crystal Palace (19 mei) en Brighton & Hove Albion (23 mei).

Luiz werd medio 2019 voor circa negen miljoen euro overgenomen van stadgenoot Chelsea en bijna twee jaar later staat de teller op 73 wedstrijden in alle competities in het shirt van Arsenal. Met de Londense club veroverde hij de FA Cup en de Community Shield. Het is nog niet bekend waar en of Luiz zijn loopbaan een vervolg gaat geven. Naast Arsenal en Chelsea kwam de verdediger in het verleden uit voor Benfica en Paris Saint-Germain.

Voor de centrale posities achterin beschikt Arteta nog steeds over Pablo Marí, die vooral de laatste tijd een solide indruk maakt, Rob Holding, Calum Chambers en Gabriel Magalhães. Daarnaast is de kans groot dat William Saliba, dit seizoen op huurbasis actief voor OGC Nice, in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aansluit bij de hoofdmacht van Arsenal.