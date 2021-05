Kroos reageert met verbazing op quarantaine-mededeling Real Madrid

Vrijdag, 14 mei 2021 om 16:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:38

Toni Kroos reageert vrijdagmiddag via Twitter met verbazing op een statement dat over hem naar buiten is gebracht door Real Madrid. De Koninklijke meldt namelijk dat de Duitse middenvelder in contact is geweest met iemand met het coronavirus en daardoor verplicht in zelfisolatie moet. Kroos is zelf niet besmet geraakt met het virus, maar desondanks rest hem niets anders dan een aantal dagen in thuisquarantaine.

Kroos plaatst een emoji van een gezicht dat enigzins teleurgesteld omhoog kijkt en een emoji van iemand die zijn handen al vragend omhoog houdt. Het lijkt erop dat de leiding van Real de middenvelder niet eerst zelf heeft geïnformeerd. Kroos mist door de ontwikkelingen van vrijdag zeer waarschijnlijk het duel met Athletic Club van zondag, al heeft Zinédine Zidane de wedstrijdselectie nog niet naar buiten gebracht. Over zijn inzetbaarheid in de afsluitende competitiewedstrijd tegen Villarreal op 23 mei bestaat nog twijfel.

Het is sowieso een tegenslag voor Zidane, die door blessureleed al de nodige spelers moet missen in de cruciale fase van het seizoen in LaLiga. Midweeks tegen Granada (1-4 overwinning) miste de Real-coach alleen al zeven verdedigers: Sergio Ramos, Dani Carvajal, Raphaël Varane, Lucas Vázquez, Victor Chust, Marcelo en Ferland Mendy. Met nog twee competitieduels voor de boeg staat Real twee punten (80 om 78) acher koploper en stadgenoot Atlético Madrid.