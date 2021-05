Calvin Stengs grijpt naast EK met Oranje: ‘Hij heeft te weinig afgedwongen’

Vrijdag, 14 mei 2021 om 16:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:31

Calvin Stengs viel vrijdag buiten de boot bij de bekendmaking van de voorselectie van Oranje voor het EK. De aanvaller van AZ, nota bene de schoonzoon van Frank de Boer, maakt de afgelopen maanden in de ogen van de bondscoach niet genoeg indruk om verkozen te worden. Trainer Pascal Jansen van AZ noemt het slechte nieuws 'teleurstellend', maar snapt waarom De Boer zijn pupil niet heeft geselecteerd.

"Ik heb hem net nog even bij de Covid-test gesproken. Het is heel simpel: wie een plek heeft in de selectie, heeft daar ook recht op", vertelt Jansen in de voorbereiding op de afsluitende competitiewedstrijd van AZ tegen Heracles Almelo van zondag. "In dit geval heeft Calvin in de ogen van de bondscoach te weinig afgedwongen om aanspraak te kunnen maken op die selectie." Jansen kan zich 'wel iets voorstellen' bij de keuze van De Boer. "Calvin steekt niet in een EK-vorm."

De zevenvoudig international van Oranje kon donderdag geen potten breken in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (0-0) en dat was zeker niet de eerste keer dat zijn vorm te wensen overliet. "Nee, het is iets waar Calvin al langer mee worstelt. Hij heeft moeite om echt iedere keer zijn eigen topniveau aan te tikken. Maar oké, dit zijn fases waar hij doorheen moet. Nu is het zaak voor hem om deze teleurstelling te verwerken. Dat is de realiteit van vandaag", weet de trainer van AZ.

"Het is al geruime tijd een onderwerp van gesprek. Calvin en ik kijken samen waar hij zoal tegenaan loopt. Hoe hij in ieder geval zijn ondergrens op niveau kan houden. Calvin moet zorgen dat hij weer uitschieters naar boven gaat maken", aldus Jansen, die het EK Onder-21 als handvat ziet voor zijn pupil. Erwin van de Looi nam Stengs immers op in de voorselectie voor de knock-outfase van het EK. "Dan zal hij het daar moeten brengen. Hij zal zich daar mentaal en fysiek op moeten voorbereiden. En ervoor zorgen dat hij daar wel goed voor de dag komt."