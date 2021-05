Ajax kijkt ook bij Rode Ster; Overmars ziet toptalenten live aan het werk

Vrijdag, 14 mei 2021 om 16:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:51

Ajax is niet alleen bezig met het binnenhalen van Kamaldeen Sulemana. Directeur voetbalzaken Marc Overmars was laatst namelijk ook aanwezig bij een wedstrijd van Rode Ster Belgrado om de tweelingbroers Jovan en Nikola Mituljikic (18) te bekijken. De Ajax-directeur was in de Servische stad in het gezelschap van scout Henk Veldmate, zo weet de Poolse voetbaljournalist Przemek Siemieniako vrijdag te melden via Twitter.

"Overmars en Ajax-hoofdscout Henk Veldmate bezochten onlangs Belgrado en keken persoonlijk naar de Mituljikic-tweeling. Jovan en Nikola zijn achttien jaar oud en behoren tot de grootste talenten van de academie van Rode Ster", zo omschrijft Siemieniako het bezoek van het Ajax-duo aan Servië. Het is nog niet duidelijk of Ajax al bezig is met het voorbereiden van een bod op de talentvolle tweeling, geboren op 20 januari 2003.

#SerbskaPilka Marc Overmars i glówny skaut Ajaxu Henk Veldmate byli niedawno w Belgradzie i osobiscie ogladali blizniaków Mituljikic. Jovan i Nikola maja 18 lat i sa jednymi z najwiekszych talentów akademii Crvenej zvezdy. Oj, naprawde warto ich zapamietac na przyszlosc. pic.twitter.com/D7QLuDIQUh — Przemek Siemieniako ?????????? (@PrzemekSiemanko) May 14, 2021

Jovan Mituljikic komt het beste tot zijn recht als nummer tien, terwijl zijn broer Nikola een rechtsbenige vleugelaanvaller is. Ze worden in Servië gezien als twee van de grootste talenten van de afgelopen jaren, met een enorme dosis techniek. Beide spelers kwamen tot dusver tot zes wedstrijden (een doelpunt) in het Onder 19-elftal van Rode Ster Belgrado. Het debuut in de hoofdmacht laat nog op zich wachten. De aanvallende middenvelder en de buitenspeler zijn nog niet in aanmerking gekomen voor jeugdinterlands namens Servië.