Ajax gaat akkoord met schikkingsvoorstel voor Kenneth Taylor

Vrijdag, 14 mei 2021 om 16:03 • Dominic Mostert

Ajax is akkoord gegaan met een schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van de KNVB. Daardoor is Kenneth Taylor voor drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk. De achttienjarige middenvelder ontving donderdag een directe rode kaart in de gewonnen competitiewedstrijd tegen VVV-Venlo (3-1). Taylor mist de afsluitende wedstrijd tegen Vitesse van zondag en het eerste duel van volgend seizoen.

De jeugdexponent was in de pauze binnen de lijnen gekomen als vervanger van Davy Klaassen. Het was pas zijn derde optreden van het seizoen voor het eerste elftal. Taylor werd door arbiter Dennis Higler met een rode kaart van het veld gestuurd na een tackle op het onderbeen van Danny Post. In eerste instantie gaf Higler geel, maar na het bekijken van de videobeelden veranderde hij van oordeel en moest Ajax met tien man verder. Het stond toen 1-0; de zege voor de Amsterdammers kwam ondanks het numerieke ondertal niet in gevaar.

Het seizoenstotaal van Taylor blijft door de rode kaart en de schorsing steken op 81 minuten in 3 optredens in de Eredivisie. Verder speelde hij 29 wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, waarin Taylor 7 keer scoorde en 4 assists gaf. De linkspoot doorliep vanaf zijn achtste de jeugdopleiding van Ajax. In september 2020 werd zijn aflopende contract door Ajax opengebroken en verlengd tot de zomer van 2024.

De overtreding van Kenneth Taylor is te zien vanaf minuut 5:36.