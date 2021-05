Schmidt: ‘Volgend jaar kan hij nog beter een leidende rol invullen, verwacht ik’

Vrijdag, 14 mei 2021 om 15:37 • Dominic Mostert

Roger Schmidt hoopt op een langer verblijf van Mario Götze bij PSV. De aanvallende middenvelder tekende vorig jaar een contract voor twee seizoenen en zorgde met zijn komst voor hooggespannen verwachtingen. Mede door blessureleed heeft Götze dit seizoen slechts in 17 van de 33 competitiewedstrijden minuten gemaakt en Schmidt hoopt dat zijn landgenoot volgend seizoen fit blijft, en zodoende een leidende rol kan vertolken bij PSV.

De 63-voudig international van Duitsland ontbrak in de afgelopen twee competitiewedstrijden van PSV, maar trainde vrijdag weer mee met de groep en lijkt in actie te kunnen komen in het afsluitende duel met FC Utrecht. Als het aan Schmidt ligt, wordt dat niet het laatste optreden van Götze voor PSV. "Ik heb het idee dat Mario zich hier goed voelt. Zijn seizoen is door een paar blessures niet helemaal verlopen zoals we misschien hadden gewild. Volgend jaar kan hij nog beter een leidende rol invullen, verwacht ik, als dat uitblijft", vertelt hij op de wekelijkse persconferentie.

PSV kan de tweede plek in de Eredivisie eigenlijk alleen nog in theorie mislopen. De Eindhovenaren stromen in in principe in de tweede voorronde van de Champions League in, waardoor het seizoen al op 20 of 21 juli zou beginnen. Als Manchester United de Europa League-finale wint, mag PSV de tweede ronde echter overslaan en begint de club op 3 of 4 augustus. Schmidt beseft dat de zomervakantie hoe dan ook kort zal zijn en hoopt zo snel mogelijk een goede selectie samen te stellen voor het nieuwe seizoen, al beseft hij dat het moeilijk kan worden.

"De opbouw gaat van de ploeg gaat al snel weer van start om in de voorbereiding op het volgende seizoen goed van start te kunnen gaan. De praktijk wijst altijd uit dat het nooit helemaal lukt om dan alle beslissingen genomen te hebben", geeft Schmidt aan. "In Leverkusen heb ik meegemaakt dat we ons kwalificeerden voor de groepsfase van de Champions League en dat daarna nog nieuwe spelers kwamen. Als we zondag de tweede plek pakken, hebben we spelers wel een mooie Europese route te bieden."