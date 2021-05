Kluivert neemt roer over van Hiddink in cruciale fase voor Curaçao

Vrijdag, 14 mei 2021 om 15:02 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:06

Patrick Kluivert vervangt Guus Hiddink tijdelijk als bondscoach van Curaçao, zo meldt De Telegraaf vrijdag. De 74-jarige Hiddink herstelt momenteel van het coronavrius en heeft Kluivert gevraagd om in te stappen als interim-bondscoach voor de komende periode. Kluivert staat weliswaar onder contract bij Barcelona als hoofd jeugdopleiding, maar voorzitter Joan Laporta heeft mede vanwege zijn persoonlijke band met de twee Nederlanders toestemming gegeven aan de voormalig aanvaller.

Hiddink begon in maart aan de WK-kwalificatiereeks met Curaçao. Zijn ploeg boekte overwinningen op Saint Vincent en de Grenadines (5-0) en Cuba (1-2). Door de overwinningen gaat Curaçao momenteel aan kop in Groep C, waarin verder Guatemala en de Britse Maagdeneilanden de tegenstanders zijn. Op 5 juni staat een uitwedstrijd tegen de Britse Maagdeneilanden op het programma, waarna de eerste ronde van de kwalificatiewedstrijden thuis tegen Guatemala wordt afgesloten op 8 juni.

Hiddink redt het niet om aanwezig te zijn bij de komende interlandperiode en heeft daarom Kluivert gevraagd om het roer tijdelijk over te nemen. De 79-voudig international van Oranje was tussen 2015 en 2017 al bondscoach van het Curaçaose elftal. Hij wordt door de voetbalbond bedankt 'voor zijn beschikbaarheid en bereidheid het team voor de komende periode onder zijn hoede te nemen'. Als Curaçao op de eerste plek eindigt in de poule, volgen op 12 juni en 15 juni wedstrijden tegen de winnaar van Groep D.

Op dit moment gaan de Dominicaanse Republiek en Panama samen aan kop in Groep D met zes punten, al is het doelsaldo van de Dominicaanse republiek beter (+7 om +2). Ook Curaçao staat op basis van doelsaldo eerste, met evenveel punten als nummer twee Guatemala. Als de eilandstaat de volgende ronde haalt en het tweeluik overleeft, wacht een laatste groepsfase met acht teams uit de CONCACAF-regio. De bovenste drie ploegen daarvan plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Qatar; de nummer vier speelt intercontinentale play-offs.