‘Pérez denkt aan leven na Zidane en identificeert droomkandidaat’

Vrijdag, 14 mei 2021 om 14:21 • Rian Rosendaal

Real Madrid houdt rekening met een zomers vertrek van Zinédine Zidane. Voorzitter Florentino Pérez is daarom al bezig met de opvolging van de Franse coach en volgens Sky is Massimiliano Allegri de absolute favoriet van de voorzitter van de Koninklijke. De clubloze oefenmeester vertrok na afloop van het seizoen 2018/19 bij Juventus en trainde sindsdien geen enkele club meer.

In zijn jaren bij Juventus stond Allegri al hoog op het wensenlijstje van Pérez, die er echter niet in slaagde om de Italiaanse trainer naar Madrid te halen. Het is niet bekend of de voormalig coach van La Vecchia Signora zelf ook interesse heeft in een avontuur in het Santiago Bernabéu. Volgens El Larguero is er nog geen enkel contact geweest tussen Pérez en het management van Allegri en is het ook nog maar de vraag of een toekomstige deal tot de mogelijkheden behoort. De 53-jarige coach is in de Italiaanse media al genoemd als mogelijke opvolger van Gennaro Gattuso bij Napoli.

Zidane: 'We speelden tegen Barca op onze fysieke limiet'

Zidane zelf is door Tuttosport genoemd bij Juventus, die club die hij tussen 1996 en 2001 als speler diende. Men houdt rekening met een voortijdig vertrek van Andrea Pirlo, die in Turijn een teleurstellend seizoen beleeft. De huidige coach werd met Juventus uitgeschakeld in de Champions League en is daarnaast nog niet verzekerd is van deelname aan het miljardenbal voor volgend seizoen. Zidane daarentegen zou momenteel niet naar volle tevredenheid bij Real werkzaam zijn. De spelersgroep van Real heeft er weinig vertrouwen in dat Zidane na de zomer nog als trainer voor de groep staat, zo wist Goal vorige week te melden.

Verschillende bronnen binnen de club zouden hebben bevestigd dat de Franse oefenmeester vermoeid overkomt en teleurgesteld is over de gang van zaken dit seizoen. De vele blessures en het niet aantrekken van nieuwe spelers zouden ten grondslag liggen aan het feit dat Zidane twijfelt over zijn toekomst bij Real. Ook het bestuur zou twijfels hebben over het aanblijven van Zidane. Het contract van de oefenmeester loopt in de zomer van 2022 af, al zou Pérez hem niet vroegtijdig willen ontslaan. De club houdt er wel rekening mee dat Zidane zelf de handdoek in de ring zou kunnen gooien, zoals hij dat ook in 2018 deed. Zidane wist destijds met Real drie jaar op rij beslag te leggen op de Champions League en was daarmee de eerste Fransman die als coach de cup met de grote oren wist te winnen. Tevens was hij de eerste trainer die de prijs in drie opeenvolgende seizoenen won.

Allegri was in totaal vijf seizoenen werkzaam bij Juventus en zat daarvoor vijf jaar op de bank bij AC Milan. Hij werd in totaal zes keer kampioen in de Serie A en veroverde daarnaast viermaal de Coppa Italia. In mei 2019 besloot Allegri om een sabbatical te nemen. Hij werd in de afgelopen twee jaar genoemd bij onder meer Bayern München en Arsenal, maar op die avances ging de coach niet in. "Toen ik vertrok bij Juventus, namen mijn zaakwaarnemer en ik het besluit om een jaar tussenuit te gaan. Ik ben achttien jaar als speler en zestien jaar als speler actief geweest. Na 34 jaar ben ik gestopt. Ik heb nu de mogelijkheid om te reflecteren, met mensen te praten en in mijn privéleven dingen te ondernemen waar ik gepassioneerd over ben, zoals het theater, kunstexposities en lezen", zei Allegri in december 2019 bij ESPN.