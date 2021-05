Martin Garrix deelt officiële EK-track: ‘Ik deed cool, maar ik riep: ‘Aaaaaah!’’

Vrijdag, 14 mei 2021 om 13:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:39

De officiële hymne voor het EK is gepresenteerd. Het nummer heet We Are The People en is geproduceerd door de Nederlandse dj Martin Garrix, in samenwerking met Bono en The Edge, respectievelijk de zanger en gitarist van de Ierse rockband U2. Een bijbehorende videoclip is op YouTube gepresenteerd. Het nummer wordt in een officieel persbericht beschreven als een nummer dat stilstaat bij 'de uitdagingen waar de wereld mee te maken heeft' en tegelijkertijd 'samen een antwoord probeert te vinden op die uitdagingen'.

Bij het creëren van We Are The People werd inspiratie geput uit het officiële thema van EURO 2020: eenheid. Het toernooi wordt in elf verschillende landen afgewerkt en het nummer hoopt die samenkomst van mensen te reflecteren. De campagne ter promotie van het nummer ging donderdagavond van start op grote schermen bij Wembley in Londen; de beroemde bogen boven het stadion reflecteerden de kleuren van EURO 2020.

Het artikel gaat verder onder de video Persco Frank de Boer : Weghorst vs De Jong | Kwestie Van de Beek | Van Dijk op tijd fit? Meer videos

In oktober 2019 werd al bekendgemaakt dat Garrix als 'officiële artiest' verbonden zou zijn aan het EK. Uiteindelijk verleenden ook Bono en The Edge hun medewerking. "Het was een geweldige ervaring om samen met Bono en The Edge muziek te maken voor een van de grootste sportevenementen ter wereld", zegt de 25-jarige dj. "Ik ben heel trots op wat we samen hebben bereikt en ik ben dolblij om het met de wereld te mogen delen."

De productie van het nummer ging niet zonder slag of stoot, vertelt Garrix aan het Algemeen Dagblad. Hij schreef het nummer samen met een vriend, maar het lied klinkt inmiddels anders dan hij had gedacht. "De melodieën bleven overeind, maar Bono veranderde letterlijk elk woord van de tekst die we hadden bedacht", aldus Garrix, die desondanks blij is dat Bono zo streng was. "Ik zie het als winst. Hij gaf de teksten veel meer importantie. Hij schreef het nog voor corona, maar de boodschap is actueler dan ooit."

In eerste instantie kon Garrix niet geloven dat Bono en The Edge wilden meewerken aan het nummer. Zijn team stuurde 's middags een mail naar U2 met het voorstel om samen te werken en daar kwam 's avonds al een reactie op. Garrix werd door de band gebeld met de boodschap dat de artiesten graag meededen. "Ik deed heel cool aan de telefoon, maar ik zette 'm even op mute om 'Aaaaaaaaaaaaaah!' te roepen", lacht hij.

"Voetbal en muziek hebben de kracht om mensen bij elkaar te brengen", zegt marketingdirecteur Guy-Laurent Epstein van de UEFA. "Het zijn uitlaatkleppen van passie en emotie. Door ze te combineren, wordt de fanbeleving verrijkt en wordt ook een nieuw publiek bereikt. Met deze line-up vol sterren zijn we ervan overtuigd dat dat gaat lukken."