Dervisoglu kan opmerkelijk seizoen belonen met deelname aan EK

Vrijdag, 14 mei 2021 om 12:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:39

De Turkse bondscoach Senol Günes heeft Halil Dervisoglu opgenomen in de voorlopige EK-selectie van Turkije, zo is vrijdag bekendgemaakt. De 21-jarige aanvaller is als huurling van Galatasaray bezig aan een behoorlijk sterk tweede deel van seizoen, met twee doelpunten en twee assists in de Süper Lig. In de eerste helft van het seizoen speelde hij als huurling van FC Twente nog weinig klaar. Ook Feyenoord-middenvelder Orkun Kökcü heeft een plaatsje bemachtigd in de 30-koppige selectie, die na de schifting zal worden teruggebracht naar 26 spelers. Kökcü was donderdag nog trefzeker in de uitwedstrijd van Feyenoord tegen Heracles Almelo (1-1).

Dervisolgu werd in de eerste maanden van dit seizoen door Brentford nog gestald bij FC Twente. Het avontuur in Enschede was echter geen succes. De jonge buitenspeler kwam geen enkele keer tot scoren in negen wedstrijden in de Eredivisie. Ook zijn eenmalige optreden in de TOTO KNVB Beker leverde geen treffer op. Met slechts 280 speelminuten in Nederland op zoek vertrok hij naar Galalasaray. Dervisoglu heeft bij de titelkandidaat ook niet altijd een basisplaats, maar desondanks is hij in beeld bij Günes wat betreft het EK.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dervisoglu maakte nog geen speelminuten voor Turkije, al vertegenwoordigde hij zijn land al wel als jeugdinternational. Ook Ridvan Yilmaz en Kerem Aktürkoglu zijn voor het eerst geselecteerd door Günes. Kökcü heeft al drie interlands achter zijn naam. Tegen Oranje (4-2) in maart bleef de middenvelder wel negentig minuten op de bank zitten. Günes heeft ook plaats voor Burak Yilmaz, bezig aan een ijzersterk seizoen bij Lille OSC. De Turkse ploeg treedt in de poulefase van het EK aan tegen Italië (11 juni), Wales (16 juni) en Zwitserland (20 juni).

Günes kan niet beschikken over de geblesseerde Cenk Tosun. "En daarom wil ik Halil Dervisoglu en Kerem Aktürkoglu aan het werk zien", zegt de Turkse bondscoach bij de bekendmaking van de voorselectie." Günes ziet kansen voor Turkije in de poulefase van het EK. "Het gaat allemaal redelijk gelijk op, al heeft Italië wel natuurlijk het thuisvoordeel. Verliezen we daarvan in de openingswedstrijd, dan moeten we voor de overige duels een andere strategie bedenken. Italië is de favoriet, maar tegen Wales en Zwitserland hebben we zeker kans. Ik denk ook dat we zeker de groep kunnen winnen."

De volledige selectie van Turkije:

Doel: Ugurcan Çakir (Trabzonspor), Altay Bayindir (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Ankaraspor), Mert Günok (Istanbul Basaksehir)

Verdediging: Zeki Çelik (Lille OSC), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çaglar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meras (Le Havre), Ridvan Yilmaz (Besiktas)

Middenveld: Mahmut Tekdemir (Istanbul Basaksehir), Okay Yokuslu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyali (Galatasaray), Ozan Tufan ((Fenerbahçe), Dorukhan Toköz (Besiktas), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazici (Lille OSC), Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoglu (AC Milan)

Aanval: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoglu (Galatasaray), Burak Yilmaz (Lille OSC), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf) en Halil Dervisoglu (Galatasaray).