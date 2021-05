De Wijs wordt vergeleken met reclameslogan en levert PSV geld op

Vrijdag, 14 mei 2021 om 11:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:09

Queens Park Rangers heeft de optie tot koop in het huurcontract van Jordy de Wijs gelicht. De Nederlandse verdediger wordt daardoor definitief overgenomen van Hull City, zo maakt QPR vrijdag bekend via de officiële kanalen. De nummer negen van het voorbije seizoen in de Championship is een driejarig contract overeengekomen met De Wijs. De transfersom wordt niet bekendgemaakt. De Wijs stond in zijn eerste maanden bij QPR aan de kant door een blessure en worstelde ook daarna nog met zijn fitheid, waardoor hij slechts negen duels speelde.

De Wijs is blij met het vertrouwen dat QPR in hem toont, vertelt hij in een eerste reactie. "Ik kan niet wachten om nog vaker voor QPR te spelen. Hopelijk keren de fans volgend seizoen terug in het stadion en kunnen we samen mooie dingen bereiken. In de tweede helft van het seizoen hebben we fantastisch gespeeld en ons kunnen meten met veel topteams." QPR won in de tweede seizoenshelft bijvoorbeeld van de uiteindelijke nummer twee Watford (1-2), van nummer drie Brentford (2-1), van nummer vier Swansea City (0-1) en van nummer zes Bournemouth (2-1). "Ik denk dat we hebben aangetoond waarom we volgend jaar mee moeten doen in de bovenste regionen."

Mark Warburton, de trainer van QPR, is 'dolblij' met het vastleggen van De Wijs. "Hij meldde zich hier met een nare blessure die langer aanhield dan we hadden gehoopt. Dat frustreerde hem erg, maar hij heeft enorm hard gewerkt en heeft zijn kwaliteiten bewijzen sinds hij speelt. Als hij op het veld staat, is hij Ronseal", zegt Warburton, doelend op de Engelse fabrikant houtbeits, verf en conserveringsmiddelen, die bekendstaat om de slogan Does exactly what it says on the tin, ofwel: 'Doet precies wat er op het blik staat'. "Jordy doet ook precies wat op het blik staat: hij kan koppen, trappen en voetballen."

"Hij is een fysiek sterke speler die van verdedigen houdt, maar is ook technisch goed onderlegd. Hij loopt door naar het middenveld, is comfortabel aan de bal, heeft snelheid en weet wat hij wil doen. Hij komt van pas in beide strafschopgebieden", aldus Warburton. PSV zal blij zijn met de transfer, want de club heeft volgens eerdere berichtgeving van het Eindhovens Dagblad recht op een 'behoorlijke vergoeding'. De Wijs werd tussen 2005 en 2014 opgeleid bij PSV en speelde uiteindelijk vijf officiële wedstrijden voor het eerste elftal. Hij kwam tevens 67 keer uit voor Jong PSV.

De robuuste verdediger werd door Philip Cocu in 2015 bij de A-selectie van PSV gehaald. Na een tussenperiode op huurbasis bij Excelsior besloot De Wijs in de zomer van 2018 te vertrekken naar Hull City, waar hij een driejarig contract tekende. Bij Hull City was De Wijs sinds zijn komst verzekerd van een basisplek. De 26-jarige verdediger werd gezien als een dragende kracht en kwam in het seizoen 2019/20 tot 35 optredens. De Wijs kon niet voorkomen dat hij met Hull City degradeerde naar de League One, het derde niveau van Engeland, en stapte in januari over naar QPR.