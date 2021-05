Feyenoord stelt Frank Boer aan: ‘Frank kwam als beste uit de bus’

Vrijdag, 14 mei 2021 om 10:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:23

Feyenoord heeft een nieuwe teammanager gevonden voor het eerste elftal. De nummer vijf van de Eredivisie maakt vrijdagochtend bekend dat Frank Boer is aangesteld als opvolger van Bas van Noortwijk, die na veertien seizoenen als teammanager van Feyenoord 1 met pensioen gaat. Boer werkte hiervoor als sociaal-maatschappelijk spelersbegeleider bij Feyenoord en had trainingscomplex 1908 als thuisbasis in die hoedanigheid.

Boer denkt dat er veel raakvlakken zijn tussen zijn oude en nieuwe rol, vertelt hij. "In beide gevallen ben je nadrukkelijk bezig met het creëren van randvoorwaarden waardoor anderen kunnen presteren op de plek waar het moet: het veld. Dat is iets wat me goed ligt en waar ik heel veel belang aan hecht. Ik kijk er dan ook naar uit om Bas van Noortwijk op te volgen als teammanager van Feyenoord. Een eer en een nog mooiere uitdaging", blikt Boer vooruit.

"De afgelopen maanden hebben we uitgebreid gezocht naar iemand met de kwaliteiten voor de veeleisende functie teammanager Feyenoord 1", vult technisch directeur Frank Arnesen aan. "We hebben met een groot aantal kandidaten gesproken, mensen van zowel buiten als binnen de club, en Frank kwam daarbij als beste uit de bus. Hij is doortastend, duidelijk, een uitstekende communicator en bovendien iemand uit eigen gelederen die de spelersgroep en organisatie goed kent. Een goede match dus."

In februari werd bekend dat Raemon Sluiter in beeld was om de nieuwe teammanager te worden. De voormalig tennisser voerde naar eigen zeggen een 'goed oriënterend gesprek', maar besloot het 'bij het tennis te houden'. Naar verluidt stonden ook Robin van Galen (voormalig waterpolobondscoach) en Leen van Stelsel, de huidige teammanager van Sparta, op het lijstje met kandidaten voor de vrijgekomen functie.