Discussie over Kroenke laait weer op bij introductie nieuw uitshirt Arsenal

Vrijdag, 14 mei 2021 om 10:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:40

Arsenal heeft vrijdagochtend het uitshirt voor het seizoen 2021/22 officieel naar buiten gebracht. Het betreft een lichtgeel shirt dat op de website van the Gunners wordt getoond door onder meer Pierre-Emerick Aubameyang en Vivianne Miedema. Het nieuwe uittenue is een ode aan het elftal van Arsenal dat in 1971 de dubbel wist te veroveren. Op het tricot is in plaats van het logo een kanon zichtbaar, zoals dat vroeger gebruikelijk was bij de Noord-Londense club. De reacties gaan overigens van heel positief naar heel negatief.

"Geïnspireerd door het verleden, klaar voor de toekomst", zo omschrijft Arsenal het nieuwe shirt op de website. In de afsluitende competitiewedstrijd tegen Crystal Palace op 19 mei zullen de spelers het tricot voor de eerste keer dragen. Het is overigens niet ongewoon dat Arsenal kiest voor een geel uitshirt. In het seizoen 2003/04 bijvoorbeeld, toen men ongeslagen kampioen van Engeland werd, was dit namelijk ook het geval. Het is wel een groot verschil met het huidige witte uitshirt. Het derde shirt van Arsenal heeft momenteel een donkerblauwe kleur.

Pierre-Emerick Aubameyang toont het nieuwe uitshirt van Arsenal.

De reacties op de keuze van Arsenal om terug te keren naar een geel uitshirt zijn divers. Veel mensen vinden de kleur prachtig en roemen de club om het feit dat er aandacht wordt geschonken aan het succesvolle team van vijftig jaar geleden. Aan de andere kant weigeren veel Arsenal-fans om het nieuwe shirt aan te schaffen vanwege de aanwezigheid van Stan Kroenke. De schatrijke Amerikaanse eigenaar heeft een slechte imago bij de achterban, wat onlangs nog tot uiting kwam toen Arsenal zich had aangemeld voor de Super League. Daarnaast vinden veel supporters dat Kroenke veel te weinig ambitie toont. Het elftal van manager Mikel Arteta is met de huidige negende plaats ver verwijderd van de topploegen in de Premier League. "Pas als de eigenaren gaan investeren kopen we weer merchandise van de club", schrijft een teleurgestelde fan op Twitter.