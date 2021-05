Timber, Gakpo, Karsdorp en El Ghazi in voorlopige selectie Oranje

Vrijdag, 14 mei 2021

Bondscoach Frank de Boer heeft de voorselectie van het Nederlands elftal voor het EK bekendgemaakt. Hij haalt Jurriën Timber en Cody Gakpo voor het eerst bij Oranje, terwijl Rick Karsdorp en Anwar El Ghazi na lange tijd terugkeren. Ook Wout Weghorst zit erbij, maar Ryan Babel, Calvin Stengs en Kevin Strootman maken geen deel uit van de groep. De 34-koppige selectie wordt uiteindelijk teruggebracht naar een groep van 26 man.

Deze week maakte Virgil van Dijk bekend dat het EK voor hem te vroeg komt. De aanvoerder van Oranje is niet voldoende hersteld van zijn zware kruisbandblessure. De Boer hoopt dat Daley Blind wel op tijd fit zal zijn. De verdediger van Ajax is normaliter basisspeler bij Oranje, maar liep in het WK-kwalificatieduel met Gibraltar een enkelblessure op. Zijn seizoen bij Ajax werd daardoor vroegtijdig beëindigd, maar het EK is nog realistisch. "Zo wat ik nu hoor, ligt hij voor op schema. Als alles goed blijft gaan, dan kan hij op 28 mei aansluiten", zei De Boer zondag bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

"We gaan ervan uit dat hij het gaat redden, gezien de prognoses van de artsen", herhaalt de keuzeheer vrijdag in een interview met OnsOranje, bij de presentatie van zijn voorselectie. "Zelf staat hij er ook goed in. Hij zal er alles aan doen om het te halen, maar er kan ook wat vertraging in zitten, waardoor hij pas gedurende het toernooi inzetbaar is. Laten we hopen dat hij dat eerder is. Dat is wel de verwachting, maar je weet niet of er een terugslag komt. Het is in ieder geval niet zo'n ernstige blessure als die van Virgil van Dijk. Laten we hopen dat hij aan het begin kan aanschuiven."

De spelers uit de voorlopige selectie komen op maandag 24 mei bij elkaar in Zeist voor een driedaagse trainingsstage. Daar nemen spelers aan die geen clubverplichtingen meer hebben; Nathan Aké en Donny van de Beek hebben de finales van respectievelijk de Champions League en de Europa League nog in het vooruitzicht. De stage wordt op woensdag 26 mei afgesloten met een persconferentie waarin De Boer zijn definitieve selectie zal aankondigen. Op vrijdag 28 mei verzamelt de EK-selectie in Zeist, waarna een trainingskamp in Portugal wordt belegd. Tussen zaterdag 29 mei en zaterdag 6 juni is Oranje in Lagos, indien de coronarestricties in Portugal geen obstakel vormen.

De volledige voorselectie:

Doel: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax)

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Rick Karsdorp (AS Roma), Matthijs de Ligt (Juventus), Jeremiah St. Juste (FSV Mainz 05), Kenny Tete (Fulham), Jurriën Timber (Ajax), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ)

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanval: Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Anwar El Ghazi (Aston Villa), Cody Gakpo (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Spartak Moskou) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)