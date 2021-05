Vrijdag, 14 Mei 2021

United biedt Lingard als ruilmiddel in toptransfer

Tottenham Hotspur wil alleen over een vertrek van Harry Kane praten bij een bod van omgerekend 175 miljoen euro. De topscorer van de Premier League staat in de belangstelling van Manchester United, Manchester City en Chelsea. (The Sun)

Manchester City heeft momenteel vier namen in het vizier voor de opvolging van Sergio Agüero. Naast Kane staan Erling Braut Haaland, Lautaro Martínez en André Silva op de shortlist bij the Citizens. (The Times)

Manchester United hoopt de prijs van Jadon Sancho te kunnen drukken door Jesse Lingard in de deal te betrekken. Borussia Dortmund hanteert voorlopig nog een vraagprijs die richting de honderd miljoen euro gaat. (The Sun)

Antonio Mirante is in beeld als nieuwe reservedoelman bij AC Milan. De ervaren goalie gaat na drie seizoenen vertrekken bij AS Roma, waar hij tweede viool speelt achter Pau López. (Diverse Italiaanse media)

De wegen van Ainsley Maitland-Niles en Arsenal gaan komende zomer vermoedelijk scheiden. De momenteel aan West Bromwich Albion verhuurde middenvelder mag van the Gunners definitief vertrekken. (Daily Telegraph)