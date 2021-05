Klopp flink te kijk gezet door boze Mané: ‘Het is gewoon respectloos’

Vrijdag, 14 mei 2021 om 09:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:02

Een opmerkelijk voorval donderdagavond na afloop van het uitduel van Liverpool met Manchester United (2-4). Sadio Mané, die pas een kwartier voor tijd was ingevallen, weigerde namelijk opzichtig om manager Jürgen Klopp een hand te geven. De Duitse trainer liep vervolgens enigszins verbaasd weg van de vleugelaanvaller. In de studio van Sky Sports werd schande gesproken over de actie van de boze Mané. Klopp zelf vindt het allemaal maar een storm in een glas water.

"Wat mij betreft zijn er geen problemen", liet Klopp weten in gesprek met de BBC. "Op de afsluitende training van gisteren (woensdag, red.) heb ik besloten om de voorkeur te geven aan Diogo Jota. Normaal gesproken zou ik zo'n beslissing gewoon uitleggen, maar daar was deze keer geen tijd meer voor. Maar van een probleem is verder geen sprake. Ik heb ook pas laat een verandering aangebracht op de training, terwijl mijn jongens gewend zijn om gewoon tekst en uitleg te krijgen. Er was geen tijd en ik ben het simpelweg vergeten. Daarmee is verder de kous af, we laten het achter ons", aldus de winnende coach.

Jürgen Klopp and Sadio Mané at full-time! ?? pic.twitter.com/7PhhTilG0X — 90thMin ?? (@90thMin) May 13, 2021

Graeme Souness, voormalig speler en manager van Liverpool, velde in de studio van Sky Sports een hard oordeel over de weigerende Mané. "Het is gewoon respectloos naar de manager, maar bovenal richting Liverpool als club. Ik snap best dat hij teleurgesteld is over zijn rol als reserve. Maar het is ook niet zo gek, want hij draait geen geweldig seizoen. Liverpool wint hier met 2-4, wat niet vaak voorkomt. Dus er is helemaal geen reden om de keuze van Klopp in twijfel te trekken. Het is mij als manager overigens nooit overkomen, dus ik weet niet wat ik in zo'n situatie zou doen."

Collega-analist Roy Keane is wat milder voor de buitenspeler van the Reds. "Mané zit daar inderdaad fout. Maar ik vond het als speler ook vervelend als een manager high fives kwam geven. Dat is nu een soort trend geworden. Als je nou ziet dat een speler kwaad is, loop dan gewoon weg. Klopp gaf zelfs high fives aan spelers van Manchester United, dat vind ik al erg genoeg", aldus de duidelijke Keane.