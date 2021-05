‘‘Revolutie’ bij Barcelona: 289 miljoen euro aan aankopen in de etalage’

Vrijdag, 14 mei 2021 om 09:26

Er gaat komende zomer een grote schoonmaak plaatsvinden bij Barcelona. Mundo Deportivo schrijft dat er tijdens een ‘revolutie’ veertien spelers mogen uitkijken naar een andere club. De Spaanse sportkrant noemt concreet acht namen die komende zomer mogen vertrekken: Neto, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Miralem Pjanic, Matheus Fernandes, Martin Braithwaite, Sergi Roberto en Philippe Coutinho.

President Joan Laporta werkt aan een renovatie van de selectie, die wordt ingegeven door de resultaten van de afgelopen weken. Door een nederlaag tegen Granada (1-2) en remises tegen Atlético Madrid (0-0) en Levante (3-3) gaat Barcelona hoogstwaarschijnlijk de landstitel mislopen. Slechts de helft van de huidige selectie heeft het predicaat ‘niet te koop’ gekregen, waardoor er een drukke zomer wordt verwacht. Er moet de nodige ruimte worden gecreëerd in het salaris- en transferbudget.

Neto is de eerste naam die door Mundo Deportivo wordt genoemd. De stand-in van Marc-André Ter Stegen werd in de zomer van 2019 op papier voor 26 miljoen euro overgenomen van Valencia, al bewandelde Jasper Cillessen destijds de omgekeerde weg. Hetzelfde geldt voor Pjanic, die in een ruildeal met Juventus rond Arthur Melo werd binnengehaald. De middenvelder, die op papier zestig miljoen euro kostte, komt onder Ronald Koeman nauwelijks aan spelen toe. Als de Nederlandse oefenmeester aanblijft, is een vertrek van Pjanic volgens de geluiden uit Spanje onvermijdelijk.

Op Umtiti (in 2016 voor 25 miljoen euro overgenomen van Olympique Lyon), Firpo (in 2019 voor 18 miljoen euro overgenomen van Real Betis), Fernandes (in 2020 voor 7 miljoen euro overgenomen van Palmeiras), Braithwaite (in 2020 voor 18 miljoen euro overgenomen van Leganés) en Coutinho (in 2018 voor 135 miljoen euro overgenomen van Liverpool) lijkt Barcelona in ieder geval een (fors) verlies te gaan lijden. De reden dat Sergi Roberto mag uitkijken naar een nieuwe club, heeft te maken met zijn nog tot medio 2022 lopende contract.

Met het al dan niet tijdelijke vertrek van deze spelers moet Barcelona in ieder geval ruimte maken in het salarisbudget om enkele transfervrije versterkingen binnen te halen. Sergio Agüero, Georginio Wijnaldum, Memphis Depay en Eric García worden al langere tijd gelinkt aan een transfervrije overstap naar Barcelona. Marca meldde donderdag zelfs dat Depay reeds een akkoord bereikt heeft met Barcelona, al is dat onder één belangrijke voorwaarde: dat Koeman volgend seizoen ook op de bank zit in het Camp Nou.