Afellay doet suggestie voor Oranje: ‘Hij speelt in een serieuze topcompetitie’

Vrijdag, 14 mei 2021 om 08:43 • Chris Meijer • Laatste update: 09:31

Als het aan Ibrahim Afellay ligt, maakt Anwar El Ghazi deel uit van de (voor)selectie van Oranje voor het komende EK. Bondscoach Frank de Boer maakt vrijdagmiddag zijn voorlopige keurkorps bekend en als het aan de analisten van Studio Voetbal ligt, maakt Ryan Babel daar geen deel van uit. Waar Pierre van Hooijdonk en Afellay pleiten voor El Ghazi, verwacht Theo Janssen dat Calvin Stengs bij de selectie zal zitten.

“Hij speelt in een serieuze topcompetitie en pakt daarin zijn doelpunten mee. Hij heeft niet de minste goals gemaakt en speelt wekelijks”, zo verklaart Afellay de keuze voor El Ghazi. De 26-jarige aanvaller, die ook de voorkeur geniet van Van Hooijdonk, speelde dit seizoen voorlopig 28 wedstrijden voor Aston Villa, waarvan 17 als basisspeler en waarin hij goed was voor 9 doelpunten.

“Ik twijfel heel erg, ik zit te denken wie je mee zou nemen”, geeft Theo Janssen te kennen. “Ik had toch Stengs op de lijst gezet. Maar als ik hem donderdag zie voetballen... Tja. We hopen en verwachten heel veel, alleen valt dat toch een beetje verder. Dan ga je verder kijken. Als Robben wil en kan, hij is fit en je kan een extra speler meenemen voor een deel van de wedstrijd, zou dat zeker kunnen. Hij heeft heel veel kwaliteiten. Alleen je kunt niet op hem rekenen voor vier of vijf wedstrijden.

“Ik denk dat hij Stengs wel gaat meenemen. Wij vinden Babel niet heel veel toevoegen ten opzichte van andere spelers die erbij kunnen zitten”, gaat Janssen verder. Afellay stelt dat De Boer Stengs dan ook niet moet meenemen. Janssen is het daar mee eens, maar denkt dat Babel wél geselecteerd zal worden. “Gebaseerd op de uitlatingen van De Boer. Leuk dat El Ghazi het goed doet, maar Frank heeft hem nooit opgeroepen. Dus het zou raar zijn als dat nu wel zo is.”

Janssen wordt vervolgens gevraagd of Steven Bergwijn en Quincy Promes wat hem betreft niet in beeld zijn. “Die spelen niet. Of nou ja, Promes speelt wel, maar daar zit een hele geschiedenis aan vast. Wat doet het met de rest als je zo’n jongen binnen je groep haalt? Dat kan gaan spelen in de komende tijd”, concludeert de oud-middenvelder. In het praatprogramma van de NOS klinkt in ieder geval de suggestie om relatief gezien meer aanvallers te selecteren dan verdedigers.

“Verdedigers worden zelden tot nooit gewisseld. Het laatste kwartier misschien, als je iets moet forceren. Dus je kunt beter meer aanvallers dan verdedigers meenemen. Dan kun je ook nog schuiven, want Frenkie de Jong kan bijvoorbeeld ook nog achterin spelen”, aldus Afellay. “Het hangt er ook van af hoe hij gaat spelen”, zo haakt Janssen in. “Want als hij 5-3-2 gaat spelen, is zeven aanvallers op zich prima. Als je de ene wedstrijd 4-3-3 speelt en de andere 5-3-2 is dat toch even schakelen. Je kunt beter voorafgaand aan het toernooi bepalen hoe je gaat spelen en daar vastigheid in creëren. Natuurlijk wordt het minder voorspelbaar, maar het is lastiger om te spelen. Ik ben van mening dat je met drie voorin moet spelen, als je een goede links- en rechtsbuiten hebt. De vraag is alleen: hebben wij dat?”