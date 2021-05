Moeder van Ronaldo belooft sensationele transfer: ‘Ik zal hem overtuigen’

Vrijdag, 14 mei 2021 om 08:10 • Chris Meijer

Een terugkeer van Cristiano Ronaldo bij Sporting Portugal begint steeds realistischer te worden. Cuatro meldt dat de 36-jarige aanvaller bereid is om heel fors in te leveren om het slot van zijn carrière bij zijn jeugdliefde door te brengen. De geruchten over een terugkeer bij Sporting worden nog extra aangewakkerd door uitspraken van moeder Dolores Aveiro, die op het kampioensfeest van de club verscheen.

Sporting kroonde zich deze week voor het eerst sinds 2002 tot kampioen van Portugal. De moeder van Ronaldo verscheen voor de camera van Tvi24. “Ik ga naar Italië om met hem te praten. Volgend jaar zal hij in het Alvalade (het stadion van Sporting, red.) spelen, ik zal hem overtuigen”, beloofde Aveiro. Het wakkert de geruchten over een terugkeer van Ronaldo naar Portugal verder aan. Volgens Cuatro begint dat scenario steeds realistischer te worden.

Er zou zelfs al onderhandeld worden tussen Ronaldo en Sporting, dat hem een aanbod heeft gedaan. Ronaldo strijkt momenteel dertig miljoen euro per jaar op bij Juventus, maar zou bereid zijn om fors in te leveren om terug te keren naar Lissabon. Er wordt benadrukt dat geld van secundair belang is in de laatste jaren van zijn loopbaan. Ronaldo heeft bovendien recentelijk een luxe penthouse gekocht in Lissabon, ter waarde van een slordige zeven miljoen euro.

Het huwelijk tussen Ronaldo en Juventus staat in ieder geval op springen, ondanks dat zijn contract nog doorloopt tot medio 2022. La Vecchia Signora dreigt een Champions League-ticket mis te lopen, wat de financiële gevolgen van de coronacrisis nog eens versterkt. Ronaldo drukt met zijn salaris zwaar op de begroting, waardoor er in Italië eerder al werd gespeculeerd over het vertrek van Ronaldo. Een deel van de kritiek voor het matige seizoen richt zich op Ronaldo en de 173-voudig Portugees international zou mede daardoor Italië na drie jaar willen verlaten.

Sporting gaat volgend seizoen in ieder geval wél in de Champions League spelen, wat Ronaldo een extra motivatie zou geven om terug te keren. De club uit Lissabon haalde Ronaldo in 1997 weg uit de jeugdopleiding van Nacional, waarna zes jaar later met 31 optredens in de hoofdmacht achter zijn naam naar Manchester United vertrok. Nu kan hij dus na achttien jaar terugkeren naar Sporting, met wie hij in 2002 de Portugese supercup wist te winnen.