Robben: ‘Typerend dat er andere belangen groter zijn dan die van de spelers’

Vrijdag, 14 mei 2021 om 07:17

Arjen Robben kwam donderdag tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en AZ (0-0) als invaller binnen de lijnen, nadat hij vier dagen eerder met twee assists als basisspeler nog van grote waarde was geweest tegen FC Emmen. De 37-jarige vleugelaanvaller uit voor de camera van ESPN zijn ongenoegen over het speelschema, waarbij volgens hem niet wordt gedacht aan de belangen van de spelers.

"We spelen nu aan het eind van de competitie een midweekse wedstrijd. Zondag moeten we weer en woensdag spelen we in de play-offs. Mochten we die winnen, dan moeten we zaterdag weer”, geeft Robben te kennen. FC Groningen besluit de reguliere competitie komende zondag met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Zoals het er nu naar uitziet, gaat de ploeg van trainer Danny Buijs drie dagen later op bezoek bij FC Utrecht in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het is een beetje typerend dat er andere belangen groter zijn dan de belangen van de spelers. Ik vind het jammer dat er weinig rust tussen de wedstrijden zit. Volgens mij had er hier en daar wel dagje bij gekund. Nu gaat het allemaal wel heel snel achter elkaar. Misschien moeten wij zondag jongens gaan sparen voor die woensdag. Dat komt voor mij ook niet goed uit”, concludeert de vleugelaanvaller. Robben noemt het ‘positief’ dat hij er tegen AZ bij was, nadat hij totaal zeven minuten meespeelde als invaller.

“Maar normaal gesproken doe je dat niet. Na FC Emmen moest ik twee dagen echt herstellen en ik was dit keer niet zo fris als afgelopen zondag. Ik ben aan het opbouwen en hoop meer minuten te maken. Het is voor ons nu zaak om weer fris aan de play-offs te beginnen”, besluit Robben. Voorlopig heeft hij dit seizoen zes wedstrijden achter zijn naam staan, waarin hij twee assists verzorgde.