‘PSV heeft ‘niet realistische’ concurrentie uit Eredivisie voor Pröpper’

Vrijdag, 14 mei 2021 om 07:01 • Laatste update: 07:16

Davy Pröpper staat open voor een terugkeer bij PSV, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden. De krant noemt PSV ‘de meest logische werkgever’ voor de 29-jarige middenvelder in het volgende seizoen, ondanks dat Feyenoord interesse ‘heeft of heeft gehad’. De Eindhovenaren zullen echter wel tot een overeenstemming moeten komen met Brighton & Hove Albion, dat in een eerder stadium tien miljoen euro verlangde.

Het Eindhovens Dagblad bestempelt deze vraagprijs van tien miljoen euro als een ‘kansloze vraagprijs’. PSV wil ‘best betalen’ voor Pröpper, maar is niet van plan om aan dergelijke eisen te voldoen. Het contract van Pröpper bij Brighton loopt voorlopig nog door tot medio 2023, maar het is aannemelijk dat the Seagulls niet onwelwillend tegenover het vertrek van de middenvelder staan. Pröpper speelde dit seizoen mede door blessureleed pas elf wedstrijden en zat de laatste zes Premier League-duels zonder speelminuten op de reservebank.

Mede daardoor staat Pröpper open voor een terugkeer bij PSV en in de Eredivisie. PSV is al ‘geruime tijd’ bezig met de komst van de zeventienvoudig international van Oranje, al bestaat er ook sluimerende concurrentie van Feyenoord. De interesse vanuit Rotterdam voor Pröpper wordt door het Eindhovens Dagblad ‘gezien de mogelijkheden van PSV en ook het verwachte Europese ticket in de zomer’ niet erg realistisch geacht. PSV verzekerde zich donderdag officieus van de tweede plaats en daarmee een ticket voor de voorronde van de Champions League.

Pröpper speelt sinds de zomer van 2017 in Engeland, nadat Brighton dertien miljoen euro neertelde om hem over te nemen van PSV. De middenvelder was in zijn eerste drie seizoenen basisspeler bij Brighton, maar deze jaargang moet hij het fors minder speeltijd stellen. Voorlopig heeft Pröpper, jeugdproduct van Vitesse, 121 wedstrijden voor the Seagulls achter zijn naam staan, waarin hij 2 doelpunten en 9 assists verzorgde.