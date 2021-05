Real Madrid haalt uit en blijft Atlético Madrid op de hielen zitten

Donderdag, 13 mei 2021 om 23:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:55

Real Madrid heeft de achterstand op Atlético Madrid in LaLiga niet groter laten worden. Het team van trainer Zinédine Zidane was donderdagavond in en tegen Granada met 1-4 te sterk en behoudt zodoende een nadelige marge van twee punten op de stadsgenoot. Atlético kan zondag al de landstitel pakken als men zelf thuis van Osasuna wint en Real Madrid tegelijkertijd niet uit van Athletic Club wint. Barcelona lijkt alleen nog mee te zullen doen op de slotdag bij winst op Celta de Vigo én remises óf nederlagen van beide Madrileense clubs.

De regerend landskampioen betrad het veld in Los Cármenes met het idee om de wedstrijd te domineren, op balbezit te spelen en een verrassing te voorkomen. Ondanks het overwicht op het veld, stond Real Madrid tegenover een ploeg dat het in defensief opzicht goed op orde had. Na zeventien minuten spelen was het raak: Miguel Gutiérrez wipte de bal op links fraai richting Luka Modric, die doelman Rui Silva op fraaie wijze in de verre hoek verschalkte.

Golazooo ? Modric zet Real Madrid op voorsprong, maar wat een fantastische assist van linksback Miguel ?? De 19-jarige back speelt bij afwezigheid van Marcelo en Mendy ??#ZiggoSport #LaLiga #GranadaRealMadrid pic.twitter.com/E5zEy72XEx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 13, 2021

Granada maakte aanvallend gezien een betere indruk na de tegentreffer, maar Real Madrid maakte gebruik van de ruimtes om in de omschakeling voor gevaar te zorgen. Pogingen van Karim Benzema en Vinicius Junior leidden niet tot een tweede treffer, maar op slag van rust was het alsnog raak. Rodrygo ontving de bal aan de rechterkant van Marvin Park, drong het strafschopgebied binnen na een rush over tientallen meters en mikte de bal laag in de linkerhoek: 0-2. Het was voor de Braziliaan pas zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Real Madrid liet na rust na om het duel definitief in het slot te gooien. Zo kreeg Vinicius Junior opnieuw een goede kans, maar de Braziliaan kreeg de bal wederom niet langs Rui Silva. Zidane greep na een uur spelen in en bracht Eden Hazard, Marco Asensio en Isco binnen de lijnen. Granada bleef strijden om in de wedstrijd terug te komen en had pech dat Luis Suárez net tekortkwam om een door Éder Militao van richting veranderde pass van Alberto Soro bij de tweede paal binnen te werken.

Keepertje wat doe je nou? ?? Granada kwam nog even terug in de wedstrijd, maar Odriozola en Benzema drukken de hoop weer snel de kop in ?? Laatstgenoemde kreeg wel de nodige hulp van keeper Rui Silva ??#ZiggoSport #LaLiga #GranadaRealMadrid pic.twitter.com/hXYyxNajnx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 13, 2021

Het bleek een voorbode van de aansluitingstreffer, enkele minuten later. De redding van Thibaut Courtois op de poging van Luis Suárez mocht er zijn, maar hij kon niets verrichten tegen de rebound van Jorge Molina: 1-2. De aanvaller werd daarmee de eerste voetballer ooit die na zijn 39e verjaardag zowel tegen Barcelona als Real Madrid trefzeker was. Real Madrid liet echter geen ruimte voor een stunt van Granada en sloeg in 92 seconden liefst twee keer toe. De in de rust voor de geblesseerde Park ingevallen Álvaro Odriozola was attenter dan Maxime Gonalons na een voorzet van Hazard en schoot op krachtige wijze de 1-3 binnen.

Een minuut later ging de uitgekomen Rui Silva fors de fout in bij een lange bal van Casemiro. De bal kwam voor de voeten van Benzema, die weinig moeite had om vanaf ruim twintig meter het lege doel te vinden: 1-4. Het was alweer de veertiende treffer van de Fransman in zestien wedstrijden tegen Granada. In de slotminuten voorkwam Courtois met een goede redding nog dat Domingos Quina de eindstand nog enigszins verfraaide. Het was voor Real Madrid alweer de twaalfde zege op rij op Granada, met een doelsaldo van 40-6.