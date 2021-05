Liverpool wint in spektakelstuk van Man United en doet weer helemaal mee

Donderdag, 13 mei 2021 om 23:07 • Jeroen van Poppel

Liverpool heeft donderdagavond een uitermate belangrijke zege geboekt in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van Jürgen Klopp vocht zich knap voorbij aartsrivaal Manchester United (2-4) en rukt op naar de vijfde plek. Liverpool heeft een relatief makkelijk programma (West Bromwich Albion, Burnley en Crystal Palace), terwijl concurrenten Chelsea en Leicester volgende week tegen elkaar spelen. The Reds doen dan ook nog volop mee om een felbegeerd ticket voor het miljardentoernooi.

Vooraf protesteerden Manchester United-fans opnieuw vlakbij Old Trafford, maar de wedstrijd kon ditmaal doorgang vinden. De eerste kans in de wedstrijd was in de vijfde minuut voor Edinson Cavani, die de bal zomaar in de voeten kreeg geschoven door Liverpool-doelman Alisson Becker. De spits van Manchester United mikte echter naast het doel. Vijf minuten later was het alsnog raak voor United. Aaron Wan-Bissaka legde vanaf de achterlijn terug naar Bruno Fernandes, wiens schot met buitenkant rechts via het lichaam van de onfortuinlijke verdediger Nathaniel Philips binnen viel: 1-0.

Na de openingstreffer had Liverpool het beste van het spel. Trent Alexander-Arnold legde hem perfect klaar voor Diogo Jota, die opschoot tegen de snel uitgekomen Dean Henderson. Liverpool leek een penalty te krijgen vanwege een vermeende tik van Eric Bailly op Nathaniel Philips, maar scheidsrechter Anthony Taylor draaide die beslissing na het bekijken van de beelden terug. De druk naar voren leverde Liverpool even later alsnog een doelpunt op, toen United de bal bij een hoekschop niet uit het strafschopgebied kreeg. Philips bracht hem terug voor het doel, waarna Jota met een schitterend hakje scoorde: 1-1. In blessuretijd kwam Liverpool zelfs aan de leiding, toen Roberto Firmino bij de tweede paal binnenkopte uit een perfecte vrije trap van Alexander-Arnold: 1-2.

Twee minuten na rust profiteerde Liverpool van balverlies in de opbouw van Luke Shaw. Een schot van Alexander-Arnold werd slecht verwerkt door Henderson, waardoor Firmino de rebound kon intikken: 1-3. Na een uur spelen had Jota de score verder kunnen vergroten voor Liverpool, maar de Portugese aanvaller mikte op de paal. Manchester United bracht in de 68ste minuut de spanning terug via Marcus Rashford, die diepgestuurd werd door Cavani en de bal rustig langs Alisson schoof: 2-3. United-invaller Mason Greenwood zag direct daarna een inzet door Philips van de lijn gehaald worden. Aan de overzijde wist de doorgebroken Liverpool-invaller Sadio Mané de bal niet voorbij Henderson te tikken. In de negentigste minuut bracht Mohamed Salah op de counter verlossing voor Liverpool, door na een lange rush te scoren: 2-4.