Spelers Liverpool betreden Old Trafford ondanks protesten

Donderdag, 13 mei 2021 om 19:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:05

Het is opnieuw onrustig buiten het stadion van Manchester United. De wedstrijd tegen Liverpool, die anderhalve week geleden geen doorgang kon vinden na ongeregeldheden rond Old Trafford, wordt volgens de planning donderdag om 21.15 uur ingehaald. De voorbereiding is echter al hevig verstoord. Op de openbare weg blokkeerden meerdere automobilisten een bus van Liverpool. De politie is ter plaatse gekomen en zorgde ervoor dat die auto's vertrokken. De spelers van Liverpool konden iets voor 20.00 uur het stadion betreden.

Het lijkt er volgens Engelse media op dat de geblokkeerde bus niet werd gebruikt om spelers te vervoeren naar het stadion. De wegblokkade vond wel vlak bij het spelershotel plaats. Supporters van Manchester United hebben zich ook gemeld bij Old Trafford, waar ze opnieuw demonstreren tegen de familie Glazer, de eigenaar van de club. Er zouden liedjes worden gezongen waarin Joel Glazer de dood wordt toegewenst, er wordt vuurwerk afgestoken en sommige supporters spreken de wens uit om wederom het stadion te bestormen. "We’re going on the pitch, again", klinkt het bijvoorbeeld.

De spelersbus van Liverpool is onder politiebegeleiding richting Old Trafford gereden, berichtte Sky Sports om 19.50 uur. Een kleine tien minuten later werd naar buiten gebracht dat de spelers van de bezoekende club het stadion hebben betreden. Spelers van Manchester United kwamen donderdag eerder dan gebruikelijk naar het stadion, om eventuele onrust voor te zijn. De voorbereiding was desondanks niet anders dan anders, vertelt Bruno Fernandes aan Sky Sports. "Het belangrijkste voor ons is om ons op de wedstrijd te focussen", zegt de spelmaker.