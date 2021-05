Bas Nijhuis ‘moet’ nee-schuddend strafschop geven en maakt excuses

Scheidsrechter Bas Nijhuis deelde donderdag tijdens de wedstrijd tussen FC Emmen en sc Heerenveen (3-1) twee strafschoppen uit. De eerste gaf hij op eigen initiatief, nadat Ibrahim Dresevic met een hoog geheven been Michael de Leeuw raakte. Nijhuis had de tweede strafschop - wegens een handsbal van Jan Paul van Hecke - echter liever niet gegeven, maar ‘moest’ naar eigen zeggen wel.

Met vijftig minuten op de klok werd Nijhuis naar het scherm geroepen door videoscheidsrechter Edwin van de Graaf. Nijhuis had wel degelijk geconstateerd dat Van Hecke de bal tegen de arm kreeg, maar liet aanvankelijk gewoon doorspelen. Van de Graaf greep in en riep Nijhuis naar de kant, waar hij zichtbaar geïrriteerd en nee-schuddend toch besloot om een strafschop te geven. Na afloop benadrukt Nijhuis dat hij liever geen strafschop had gegeven.

“Het gaat zo enorm tegen je gevoel in, want die verdediger kan er niks aan doen. Hoewel ik geen penalty wilde geven, moest ik wel. In de nieuwe regels zit totaal geen gevoel. Dan weet je: ik moet nu fluiten, maar daar heb ik echt wel heel veel moeite mee”, zo tekent het Algemeen Dagblad op uit de mond van Nijhuis. Afgelopen vrijdag liet hij een ogenschijnlijk duidelijke handsbal van Adil Auassar binnen het strafschopgebied tijdens het duel tussen Sparta Rotterdam en Vitesse om deze reden lopen.

De bewuste handsbal van Jan Paul van Hecke.

“Toen liet ik wat meer mijn gevoel spreken, maar dat leidt ook tot ophef. We hebben nu eenmaal regels. Als ik ‘m niet geef, maak ik het mijn collega’s moeilijk”, geeft Nijhuis te kennen. Nu maakte Nijhuis zijn excuses aan de spelers van Heerenveen voor het geven van de strafschop. “Ook tegen hen zei ik dat ik er niks aan kan doen. Ik had al wel het gevoel dat de VAR zou komen, maar het is alsnog echt heel zuur om zo’n penalty te geven.”