PSV kan loodzware tegenstanders treffen in voorronde Champions League

Donderdag, 13 mei 2021 om 18:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:48

PSV wist zich donderdagmiddag dankzij de zege op PEC Zwolle (4-2) officieus te verzekeren van de tweede plek in de Eredivisie. De ploeg van Roger Schmidt kan daarmee deelname aan de voorronde van de Champions League niet meer ontgaan. Op weg naar de groepsfase moeten de Eindhovenaren twee of drie loodzware ronden zien te overleven tegen de subtop van Europa. PSV kan bijvoorbeeld Shakhtar Donetsk of Benfica tegenkomen.

In principe stroomt PSV als nummer twee van Nederland in de tweede voorronde in. Als Manchester United de Europa League-finale van Villarreal wint mogen de Eindhovenaren een ronde overslaan en beginnen ze in de derde ronde. Clubs krijgen voor de loting op basis van hun coëfficiënt een geplaatste of ongeplaatste status. In alle voorronden spelen teams zowel een thuis- als uitwedstrijd tegen elkaar. Dit in tegenstelling tot vorig jaar, toen vanwege de pandemie werd besloten om slechts één wedstrijd per ronde te spelen.

In het geval dat Villarreal de Europa League wint, begint PSV dus in de tweede voorronde. De enige club die óók al zeker is van deelname daaraan is het Schotse Celtic. Verder nemen de nummers twee van Turkije, Oostenrijk, Denemarken en Tsjechië deel. In die landen wordt de tweede plek op dit moment bezet door Galatasaray, Rapid Wien, Bröndby en Sparta Praag, maar deze clubs zijn dus nog niet zeker. Het is nog onzeker met PSV een geplaatste of ongeplaatste status de kokers in zal gaan.

Mocht PSV de tweede voorronde overleven (of vanwege Europa League-winst van Manchester United automatisch doorgaan) dan wacht in de derde ronde mogelijk Shakhtar Donetsk als tegenstander. De Oekraïense topclub eindigde in de eigen competitie tweede achter Dynamo Kiev. Andere instromers zijn de nummer twee van Rusland (momenteel Spartak Moskou), de nummer drie van Frankrijk (op dit moment AS Monaco) en de nummer twee van België (momenteel Racing Genk). Als PSV de derde ronde overleeft volgt nog een laatste play-offronde, waarin ook de nummer drie van Portugal (waarschijnlijk Benfica) instroomt.