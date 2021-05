Riechedly Bazoer zet deur naar vertrek bij Vitesse wagenwijd open

Donderdag, 13 mei 2021 om 18:40 • Dominic Mostert

Riechedly Bazoer heeft de ambitie uitgesproken om deze zomer een sportieve stap omhoog te zetten. De tot verdediger omgeschoolde middenvelder behoort tot de uitblinkers bij Vitesse en heeft een contract tot de zomer van 2022. Een nieuwe verbintenis lijkt ver weg, want Bazoer heeft in een gesprek met technisch directeur Johannes Spors aangegeven te denken aan een transfer.

"Ik heb vorige week met de technisch directeur gesproken om van gedachten te wisselen", vertelt Bazoer aan ESPN. "Ik ben natuurlijk wel ambitieus en wil natuurlijk ook een stap maken. We gaan het zien. Als er een goede club komt, dan ben ik van plan de stap te maken." De voormalig Ajacied, die het seizoen zondag afsluit met een wedstrijd tegen zijn oude club, kijkt tevreden terug op de afgelopen jaargang met Vitesse. "Ik denk persoonlijk dat ik een heel goed seizoen heb gedraaid en de ploeg ook. Iedereen heeft een heel hoog niveau gehaald. We hebben laten zien dat we met deze formatie, met vijf man achterin, heel moeilijk te bespelen zijn."

Een speler die zeker in ieder geval gaat vertrekken bij Vitesse, is Remko Pasveer. De 37-jarige keeper stapt over naar Ajax en is blij om Vitesse te verlaten met een vierde plaats op zak. Die is immers voldoende voor deelname aan de derde kwalificatieronde van Europa Conference League in. "Dat was mijn doel aan het begin van het seizoen", zegt de routinier. "We hebben de bekerfinale helaas niet gewonnen, maar over het geheel kunnen we tevreden zijn over het seizoen. Op het eind mis ik wel een bepaald karakter bij een aantal." Pasveer toont zich in die laatste zin kritisch over het optreden van Vitesse bij Fortuna Sittard (3-3) op donderdagmiddag.

Dat Europees voetbal is veiliggesteld, is volgens de keeper een klein wonder. "Je moet niet vragen hoe. Het was heel slecht, echt heel slecht. De echte wil om te winnen ontbrak in de duels. Ik vond niet dat we het echt verdienden, gezien de wedstrijd. Maar uiteindelijk hebben we ons doel bereikt. Daar mogen we blij mee zijn. Maar ik denk dat sommige jongens al met vakantie waren." Hij ontziet zichzelf niet: Pasveer verkeek zich op het schot van Zian Flemming waar de 3-2 uit voortkwam en liet de bal onder zich door glippen. "Het is natuurlijk klote om zo'n goal tegen te krijgen, zeker als keeper."