Marca: Memphis Depay bereikt akkoord met Barcelona

Donderdag, 13 mei 2021 om 18:04 • Chris Meijer • Laatste update: 18:27

Memphis Depay heeft een akkoord bereikt met Barcelona, zo weet Marca te melden. De 27-jarige aanvaller neemt volgens de Spaanse sportkrant genoegen met een forse salarisverlaging om zijn carrière in Catalonië te vervolgen. Er is nog wel één belangrijke voorwaarde: Depay maakt alleen de overstap naar Barcelona als Ronald Koeman ook volgend seizoen aan het roer staat in het Camp Nou.

De laatste dagen wordt er veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Koeman bij Barcelona. Al voorafgaand aan de wedstrijd tegen Levante (3-3) werd er in Spanje gemeld dat er ondanks zijn tot medio 2022 lopende contract intern twijfels bestonden over de Nederlandse oefenmeester. Het wordt Koeman zwaar aangerekend dat Barcelona hoogstwaarschijnlijk naast de landstitel gaat grijpen, na een nederlaag tegen Granada (1-2) en de remise tegen Levante. Een eventueel ontslag van Koeman heeft twee obstakels: Barcelona kan zich het niet veroorloven om hem een vergoeding mee te geven en een geschikte opvolger is nu ook nog niet in beeld.

Ondertussen wordt er al wel nadrukkelijk gewerkt aan de selectie voor volgend seizoen. Na een audit moet op korte termijn blijken hoeveel geld er besteed mag worden op de transfermarkt, waar Erling Braut Haaland als de gedroomde versterking geldt. Verder moet Barcelona mikken op transfervrije spelers en een van hen is Depay, die bij Olympique Lyon in het bezit is van een aflopende verbintenis. De naam van de Oranje-international wordt al sinds de komst van Koeman aan Barcelona gelinkt en in de afgelopen twee transferwindows werd er al tevergeefs geprobeerd om hem binnen te halen.

Nu Depay transfervrij op te pikken is, is zijn komst financieel gezien makkelijker haalbaar. De aanvaller wil dolgraag weer met Koeman samenwerken en is daarom bereid om een in de woorden van Marca ‘forse salarisverlaging’ te accepteren. Depay zou nu op jaarbasis circa vijf miljoen euro opstrijken. Het akkoord tussen Barcelona en Depay bevat echter wel een belangrijke voorwaarde: dat Koeman volgend seizoen nog op de bank zit in het Camp Nou. Depay geldt bij Barcelona als een aankoop op het conto van Koeman, die zijn komst van fundamenteel belang acht voor zijn elftal.

Mocht president Joan Laporta besluiten om niet verder te gaan met Koeman en voor een andere trainer te kiezen, gaan Barcelona en Depay opnieuw met elkaar om de tafel. Overigens betekent de komst van Depay niet dat er niet nog een spits bij zal komen. De bij Manchester City vertrekkende Sergio Agüero wordt ook nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Barcelona. Depay laat Olympique Lyon na ruim vier jaar achter zich. Voorlopig verzorgde hij 75 doelpunten en 53 assists in 176 officiële wedstrijden.