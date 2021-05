Zahavi heeft boodschap aan ‘achterlijke mensen’ die in zijn leven kwamen

Donderdag, 13 mei 2021

Eran Zahavi is absoluut niet van plan om te vertrekken bij PSV. De 33-jarige spits laat na afloop van de overwinning tegen PEC Zwolle (4-2 winst) weten dat de gewelddadige overval op zijn gezin geen invloed zal hebben op zijn toekomst in Nederland. Zahavi droeg zijn doelpunt tegen PEC op aan zijn vrouw Shay, die op de tribune zat in het Philips Stadion.

"Het was een heel zwaar moment voor ons, in het bijzonder voor mijn familie", reageert Zahavi tegenover ESPN op de gebeurtenissen van afgelopen week. "Het was moeilijk, maar ik denk dat het leven verder moet gaan. Mijn vrouw en ik hebben besloten om de draad weer op te pakken. Ze heeft me volledige steun gegeven. Zij is degene die besloten heeft wat ik zou doen. En ik kan alleen maar zeggen: dank God dat ik zo'n vrouw in mijn leven heb. Ik waardeer dat heel erg, net als de steun vanuit de club en de andere spelers. Dat was heel belangrijk. Ik kan niet meer dan iedereen bedanken. Er kwamen zelfs buren langs met bloemen voor mijn vrouw en de kinderen."

Zahavi was blij dat zijn vrouw en drie kinderen donderdag in het stadion konden zijn. "We krijgen heel veel steun van iedereen, maar mijn vrouw en kinderen hebben wel een trauma opgelopen. Zij zullen daarmee om moeten gaan. Ze waren vandaag in het stadion en ik was zo blij om voor hen te scoren. Het was een speciaal moment", aldus de spits, die raak kopte uit een schitterende voorzet van Donyell Malen. "Op welk moment ik aan ze dacht? Om eerlijk te zijn dacht ik al aan mijn familie toen de bal nog in de lucht was. Ik heb geprobeerd het beste van mezelf te geven voor mijn vrouw en kinderen. Het is erg zwaar voor ze. We zijn natuurlijk ver weg van huis, het is niet ons land. We hebben hier wel vrienden, maar geen familie om ze te steunen. Mijn familie hoorde het nieuws van heel ver weg en dat is heel moeilijk."

Het contract van Zahavi bij PSV loopt nog een seizoen door en de Israëliër wil in principe in Eindhoven blijven. "Ik heb een contract en beide partijen zijn tevreden, dus bij PSV blijven is ons plan. Maar natuurlijk weet je in voetbal nooit. Nee, we gaan hierom niet vertrekken. Ik laat me door niemand wegjagen uit mijn huis of bij mijn club. Ik laat andere mensen niet mijn leven en keuzes bepalen. En zeker niet de achterlijke mensen die zondag in ons leven kwamen."