Ten Hag: ‘Ik weet dat Overmars bezig is met de komst van Brobbey’

Donderdag, 13 mei 2021 om 17:45 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:28

Ajax denkt serieus aan het terugkopen van Brian Brobbey. Volgens trainer Erik ten Hag is directeur spelerszaken 'bezig' met de rentree van de spits, maar is het niet duidelijk of dat scenario realistisch is. Brobbey stapt in de zomer over van Ajax naar RB Leipzig. Hij heeft al zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract. "Ik weet dat Overmars daarmee bezig is. Maar ik weet echt niet of het mogelijk is om hem terug te kopen", geeft Ten Hag aan na de zege van Ajax op VVV-Venlo (3-1).

Brobbey werd binnengehaald door technisch directeur Markus Krösche, die na het huidige seizoen vertrekt bij Leipzig ondanks een doorlopend contract. Bovendien stapt trainer Julian Nagelsmann over naar Bayern München; Brobbey gaf in maart aan Nagelsmann als een ‘geweldige trainer’ te zien van wie hij veel kan leren. Zijn perspectief is er de afgelopen weken dus niet beter op geworden. Clubwatcher Mike Verweij zei zaterdag dat Brobbey 'steeds minder tevreden schijnt te zijn' sinds hij de transfer bekrachtigde. Zelf zegt Ten Hag echter niet te weten hoe de negentienjarige aanvaller denkt over een rechtstreekse terugkeer naar Amsterdam.

Het artikel gaat verder onder de video Hagenees Advocaat over degradatie ADO: 'Daar moet wel wat gebeuren' Meer videos

‘Brobbey schijnt steeds minder tevreden te zijn dat hij dat getekend heeft'

Sinds zijn transfer werd aangekondigd, is het perspectief van Brian Brobbey bij RB Leipzig niet beter geworden. Lees artikel

"Ik weet nog niet hoe Brobbey daar precies instaat. Hij is daar zelf nog niet heel uitgesproken over geweest. Maar dat snap ik ook wel. Hij heeft daar nog niet eens een wedstrijd gespeeld", aldus Ten Hag, die ook hoopt op de komst van Kamaldeen Sulemana. Overmars reisde maandag naar Denemarken om de aanvaller van FC. Nordsjaelland aan het werk te zien tegen FC Kopenhagen. "Hij is een aantrekkelijke speler die technisch vaardig is en op avontuur gaat en heel veel snelheid heeft. We moeten nu kijken of we zijn komst kunnen concretiseren." Sulemana staat ook in de belangstelling van Manchester United en Bayer Leverkusen.

Ajax heeft tot slot nog geen beslissing genomen over de toekomst van Oussama Idrissi. De huurling van Sevilla had donderdag tegen VVV voor het eerst dit seizoen een basisplek bij Ajax. Hij wordt in principe tot het eind van dit seizoen gehuurd en heeft een contract tot de zomer van 2025 bij Sevilla. Dat Idrissi dit seizoen weinig speeltijd kreeg bij Ajax, heeft volgens Ten Hag te maken met de concurrentie van Dusan Tadic. "Ik ben zeer tevreden over Oussama. Hij deed het uitstekend op de training en past als persoon ook bij ons", vertelt Ten Hag tijdens de persconferentie.