Perez speculeert over nieuwe club voor Ihattaren: ‘Zoiets zal het wel zijn’

Donderdag, 13 mei 2021 om 17:40 • Chris Meijer

Mohamed Ihattaren was donderdag andermaal niet van de partij bij de wedstrijd tussen PSV en PEC Zwolle (4-2). Het heeft er alle schijn van dat de negentienjarige aanvallende middenvelder Eindhoven komende zomer achter zich gaat laten, daar hij volgend seizoen zoals het er nu naar uitziet in zijn laatste contractjaar terecht gaat komen. In de studio van ESPN wordt gespeculeerd over de stap die Ihattaren eventueel moet gaan zetten.

“Dat komt niet meer goed. Het is beter om weg te gaan. Zijn contract loopt nog een jaar door en zoals het verhaal nu met Schmidt is, gaat dat niet meer werken”, begint Arnold Bruggink. De laatste basisplaats van Ihattaren bij PSV dateert van 10 februari, toen hij in de bekerwedstrijd tegen Ajax (2-1 nederlaag) 81 minuten meespeelde. De laatste drie wedstrijden zat Ihattaren niet bij de selectie, volgens de officiële lezing omdat hij ziek is.

“Oké, hij speelt dan volgend seizoen niet bij PSV. Maar waar dan wel? Het zal altijd goed komen met Raiola als zaakwaarnemer, er zal wel een aantrekkelijke club zijn. Maar ik zie Ihattaren niet zeggen: ‘Ik pak het op bij FC Utrecht’. De top of de buitenlandse clubs...”, zegt Kenneth Perez. “Die gaan hem toch niet nemen?”, reageert presentator Jan Joost van Gangelen op de woorden van Perez. “Misschien nemen ze hem erbij voor de lol, dan regelt Raiola een contract en speelt hij nooit.”

“Dat is waar ik bang voor ben”, gaat Perez verder. “Hij heeft dit seizoen qua voetbalontwikkeling een jaar weggegooid. Misschien heeft hij zich ontwikkeld op andere vlakken. Maar zie je hem bij AS Roma binnen komen dan dan daar wel spelen? Zoiets zal het wel zijn, gezien de contacten van Riaola. Daar lopen meer volwassen spelers rond. Ik vind het eigenlijk best wel een mooi vraagstuk, want dit is een van onze allergrootste talenten. Vorig jaar zat hij bij het Nederlands elftal.. Het moet niet zo eindigen dat je denkt: Ihattaren? Die was toch ook speler?”

Van Gangelen voorspelt dat het een ‘marktplaatsactie’ gaat worden. “Dat je volgende week leest dat hij naar Everton gaat”, stelt de presentator. “Dat mag hij hopen”, besluit Bruggink. De door PSV opgeleide Ihattaren - nog in het bezit van een tot medio 2022 lopend contract - speelde voorlopig 74 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 11 assists.