Kenneth Perez en Dick Advocaat zijn verbijsterd: ‘Om te kotsen, af en toe’

Donderdag, 13 mei 2021 om 17:22 • Dominic Mostert

Dick Advocaat kan zich niet vinden in het besluit van de arbitrage om Heracles Almelo een penalty toe te kennen in de tweede helft van het duel met Feyenoord (1-1). Scheidsrechter Jeroen Manschot nam contact tussen Ismail Azzaoui en Eric Botteghin waar en wees naar de stip. VAR Luca Cantineau steunde het besluit, maar Advocaat heeft er geen enkel begrip voor. Ook analist Kenneth Perez van ESPN is verbijsterd.

Uit de strafschop maakte Sinan Bakis de 1-1. Door het puntenverlies heeft Feyenoord geen uitzicht meer op directe plaatsing voor Europees voetbal. "Als je daar een penalty voor geeft is de VAR blind en maakt de scheidsrechter ook een fout", oordeelt Advocaat. "Dat is echt helemaal geen penalty. Ze hebben niet in de gaten wat ze hiermee aanrichten door daar een penalty voor te geven. Of hij heeft nooit gevoetbald, en de VAR ook niet... Maar nu beschermen ze gewoon de scheidsrechter. Die jongen (Botteghin, red.) loopt gewoon mee. Hij (Azzaoui) verliest de bal en struikelt over zijn eigen voeten! Ik vond de scheidsrechter goed fluiten, maar dit was wel een foutje van hem."

De conclusie van Advocaat is 'dat beide ploegen eigenlijk niets opschieten met een gelijkspel'. Heracles heeft nog wel uitzicht op deelname aan de play-offs, maar moet daarvoor op de slotdag minstens een punt pakken op bezoek bij AZ en hopen op puntenverlies van Sparta Rotterdam bij sc Heerenveen. "Ik vind dat we in de eerste helft een goede wedstrijd spelen met veel beweging en veel passing", analyseert Advocaat. "We hadden niet veel kansen, maar waren wel de betere partij. In de tweede helft probeerden we dat door te zetten, maar werd het conditioneel wat moeizamer. Ik had niet verwacht dat we een goal weg zouden geven, want dat was totaal onnodig."

"Ik kan me hier zo over opwinden", reageert Perez in de studio. "Wat Advocaat ook zegt: ze hebben geen idee wat ze aan het doen zijn en wat ze aanrichten. Je kan de VAR verzinnen en een VAR 2.0 erbij zetten, maar het gaat om de kwaliteit van de mensen die deze wedstrijd leiden. Manschot in dit geval. Kun je iets sneller fluiten? Hij fluit gelijk en je hebt een VAR die denkt: oh, ik zie iets van contact. Die jongen van Heracles struikelt gewoon over Botteghin terwijl hij in de lucht is. Om te kotsen af en toe, de kwaliteit van de scheidsrechters."

Perez noemt het besluit 'krankzinnig'. "Als je een klein beetje scheidsrechter of VAR bent, zeg je dat hij over Botteghin struikelt. Gezien, scheidsrechtersbal of wat de regel ook is. Je wordt er kotsmisselijk van. Al dat geld dat je aan de VAR geeft, de kwaliteit is beneden alle peil. Het maakt niet uit wat je er tegenaan gooit. Dan komen ze bij elkaar en zeggen ze: ‘Ja, weet je. Volgende week iets beter’. En weet je wat de UEFA doet? Al onze topscheidsrechters zijn er dit weekend niet. Hoe verzin je dat als overkoepelende organisatie? Je gaat in iedere competitie de eindfase in, ook in Nederland. Nee, dan moeten ze Makkelie en Kuipers hebben voor een week. Want dat is super belangrijk..."