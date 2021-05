Presentator breekt tijdens emotioneel interview met Driess Saddiki

In het programma New Moun doet Voetbalzone-presentator Mounir Boualin voor het eerst mee met de Ramadan. Naast het deelnemen aan de heilige vastenmaand, gaat hij ook op bezoek bij bekende gezichten uit de voetballerij die ook tussen zonsopkomst en zonsondergang niets eten, maar wel sportief moeten presteren. In de derde en laatste aflevering van de serie ontmoet hij Karim Loukili van Helmond Sport en Driess Saddiki van Willem II, terwijl hij zelf ook zijn emoties de vrije loop laat.

Door Mounir Boualin & Thijs Verhaar

Meer dan 8.000 likes en bijna evenveel reacties kreeg Marco Verbeek toen hij deze maand als volledig Nederlandse en ongelovige man liet weten mee te doen aan de vastenmaand. De hoofdtrainer van amateurclub GJS en scout van FC Den Bosch had wel verwacht dat mensen uit zijn eigen netwerk erop zouden reageren, maar niet dat het zelfs door onbekenden en nationale media massaal zou worden opgepikt. “Dat was ook niet mijn intentie, maar veel mensen vinden het mooi. Tegelijkertijd zijn er ook die terecht zeggen dat er miljoenen anderen zijn die vasten, dus zo bijzonder is het allemaal niet”, relativeert hij. “Ik doe wel volledig mee. Niet voor een aantal dagen of alleen water drinken. Nee, de hele maand.”

Waar Mounir voor het eerst aan de ramadan meedoet om zijn Marokkaanse roots te leren begrijpen, gaat Verbeek puur voor de uitdaging. “Er zullen vast mensen zijn die dat niet begrijpen omdat ze de ramadan koppelen aan geloof, maar ik ben niet gelovig. Toch vind ik het wel iets moois. Fysiek en mentaal doet het iets met je. Het geeft meer rust op de een of andere manier”, stelt hij. “Fysiek raak je wat kilo’s kwijt, maar het gaat me vooral om het lijden. Tussen haakjes dan natuurlijk, want we weten niet wat echt lijden is, maar ik heb wel het idee dat je sterker wordt van de ramadan. Het vraagt veel van je. Uithoudingsvermogen en discipline, maar dat levert het ook op. Daar geloof ik wel in.”

Verbeek zou het iedereen aanraden om de uitdaging aan te gaan met zichzelf en in zekere zin doen we dat ook allemaal, schetst hij. “De een doet yoga en de ander gaat in een ijsbad zitten. En weer een ander traint voor de marathon. Het gaat erom dat je wordt getest en dan moet je sterk zijn. Hoe? Door je afspraak na te komen. Ik ga dit doen. Punt. Dertig dagen volhouden en dan is het klaar. Maar de vraag is dan wat je daarna doet”, vervolgt de trainer. “Ga je terug in je oude patroon of neem je er toch iets van mee? Ik hoop dat ik er iets van opsteek richting de toekomst.”

Het zijn woorden waar Driess Saddiki van Willem II het alleen maar mee eens kan zijn. De middenvelder heeft het hele jaar uitgekeken naar de ramadan en vindt het jammer dat het er nu weer op zit. “Het is niet alleen het vasten, maar alles er omheen. Met familie bij elkaar zijn, iets voor anderen doen. Dat is toch de kern van de ramadan”, doceert hij, om vervolgens een uitleg te geven over de basisprincipes van zijn geloof. Meedoen aan de ramadan en omkijken naar een ander zijn daarbij belangrijke aspecten. Hij legt uit dat je daar ‘een soort pluspunten’ mee kunt verdienen, terwijl je weer punten inlevert als je op andere vlakken tekort schiet. “Dat wordt uiteindelijk verrekend als je te overlijden komt en de dag des oordeels volgt.”

Saddiki streeft er dus net als andere moslims naar om altijd het goede te doen, zodat hij in het hiernamaals beloond kan worden. Als Mounir aangeeft dat hij de uitleg over hemel en hel vanwege zijn eigen levensstijl een angstige gedachte vindt, reageert de middenvelder echter uiterst begripvol. “God is vergevingsgezind voor mensen die hun best doen en ik vind het ook heel mooi dat je je verdiept. Wat je kunt doen om rust te vinden, is naar de moskee gaan. Het is heel fijn als de imam voor jou gaat reciteren”, geeft hij mee. “Die teksten zijn zo diep en puur. Je hebt zelfs imams die huilen omdat het zo diep gaat. Dat is wel een aanrader voor jou om daarmee te beginnen. Sowieso is stap voor stap leren veel beter dan in een keer erin duiken en er weer uit gaan.” De woorden van de middenvelder van Willem II komen binnen bij presentator Mounir die in de laatste aflevering zichtbaar aangeslagen raakt.

Nu de kennismaking van Mounir met de ramadan bijna ten einde is, mag hij zich verheugen op het afsluitende suikerfeest. “Daarmee vieren we dat we hebben volgehouden in de vastenmaand”, legt Karim Loukili van Helmond Sport uit. “In de ochtend bidden we dan en daarna begint het feest voor iedereen. Genieten is dat. Samen eten, samen drinken. Het is een mooie maand geweest. Ik heb geholpen waar ik kon, want het is niet alleen vasten. Ik heb geprobeerd om arme mensen te helpen met een groepje samen. Je kunt hele mooie dingen voor een ander doen. Deze maand kom je toch tot rust en dan ga je nadenken”, vertelt hij vanuit het gebedshuis. “De moskee betekent heel veel voor mij. Het geeft rust. Wat voor problemen ik ook heb met voetbal of privé. Hier vergeet ik alles en het mooie is dat de moskee gastvrij is voor iedereen, ongeacht het geloof.”



