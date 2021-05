Sparta ligt ondanks gelijkspel toch nog op koers op play-offs

Donderdag, 13 mei 2021

Sparta Rotterdam heeft deelname aan de play-offs voor Europees voetbal nog altijd in eigen hand. Ondanks een doelpuntloos gelijkspel in eigen huis tegen FC Utrecht ligt de ploeg van Henk Fraser nog altijd op koers om zich als nummer acht van de Eredivisie voor de play-offs te plaatsen: 0-0.

De lat voorkwam een vroege openingsgoal voor Sparta. Abdou Harroui zette na tien minuten spelen een aanval op, kreeg de bal terug van Lennart Thy en zijn schot in het strafschopgebied eindigde op het aluminium. Het team van Fraser controleerde lange tijd de wedstrijd, maar in de laatste tien minuten voor rust liet FC Utrecht zich gelden. Doelman Maduka Okoye keerde een inzet van Eljero Elia, een kopbal van Willem Janssen ging net naast en een atletische poging van Hidde ter Avest was ook een prooi voor Okoye.

In de tweede helft zorgde Utrecht voor het meeste gevaar. Zo zetten Gyrano Kerk en Moussa Sylla doelman Okoye aan het werk, zag Django Warmerdam een schot over gaan en kopte Adrián Dalmau naast. Sparta was in de extra tijd nog dicht bij de 1-0 toen een volley van Thy over ging en zo eindigde het duel in Rotterdam-West doelpuntloos maar met de Kasteelheren als morele winnaar: 0-0.

Door schorsingen moet Sparta het tegen sc Heerenveen stellen zonder Tom Beugelsdijk en Adil Auassar. Het team van Fraser heeft evenveel punten als nummer negen Heracles Almelo, dat donderdag gelijkspeelde tegen Feyenoord (1-1) en op bezoek gaat bij AZ, maar een beter doelsaldo: 0 versus -6.