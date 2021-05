Winnend RKC Waalwijk is voor 99 procent zeker van handhaving

Donderdag, 13 mei 2021 om 16:29 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:35

RKC Waalwijk is officieus zeker van lijfsbehoud in de Eredivisie. Het team van trainer Fred Grim moest donderdag van FC Twente winnen en zo geschiedde ook: 2-1. Het was voor RKC de eerste overwinning sinds 20 maart, toen FC Groningen met 3-1 werd verslagen. Door de overwinning heeft RKC nu drie punten meer dan nummer zestien FC Emmen en een veel beter doelsaldo: -19 versus -32.

De eerste helft in Waalwijk was allesbehalve een spektakelstuk. In de eerste dertig minuten werden enkele schoten tijdig geblokt en een vrije trap van Anas Tahiri belandde in de handen van doelman Joël Drommel. Hoewel het team van Grim moest winnen om zich van lijfsbehoud te verzekeren, kwam men niet heel dicht bij een doelpunt. FC Twente probeerde het via Thijs van Leeuwen, een schot voorlangs, en Gijs Smal, een schot waar Kostas Lamprou moeite mee had, maar zonder resultaat.

De start van het tweede bedrijf mocht er absoluut zijn. RKC zakte virtueel naar plaats vijftien door een doelpunt van Danilo, die afrondde na een razendsnelle combinatie met Queensy Menig, in de 47e minuut: 0-1. Het reactievermogen van de ploeg van Grim zorgde echter voor een snelle ommekeer: twee goals in zeven minuten. Tahiri stuurde Thijs Oosting schitterend weg met buitenkant rechts en uit diens pass maakte Sylla Sow de gelijkmaker voor een leeg doel. Niet veel later reageerde Sow het meest alert bij een lage voorzet van Oosting: 2-1.

RKC hield enigszins met hangen en wurgen stand tot het eindsignaal. Zo vroeg heel FC Twente tien minuten voor tijd om een strafschop toen Saïd Bakari de bal wegspeelde en daarbij ook Menig raakte, maar daar wilde de scheidsrechter niet aan. Met dank aan enkele reddingen van Lamprou bleef RKC ook in de slotfase, inclusief zeven minuten extra tijd, overeind. Vlak voor het einde kreeg Danilo ook nog eens de rode kaart van de scheidsrechter, waardoor zijn periode bij FC Twente erop zit.