Sergio Peña houdt strijdend FC Emmen met hattrick in leven

Donderdag, 13 mei 2021 om 16:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:51

FC Emmen kan niet meer rechtstreeks uit de Eredivisie degraderen én is nog altijd in race om lijfsbehoud. Het team van trainer Dick Lukkien was donderdagmiddag met 3-1 te sterk voor SC Heerenveen, terwijl ADO Den Haag en VVV-Venlo van respectievelijk Willem II en Ajax verloren én daardoor definitief degradeerden. FC Emmen, 27 punten, en Willem II, 28 punten, gaan komende zondag bepalen wie het seizoen als vijftiende en zestiende afsluiten. RKC Waalwijk, 30 punten, is vooralsnog officieus verzekerd van lijfsbehoud.

In de eerste twintig minuten hielden de teams van Lukkien en Johnny Jansen elkaar enigszins in evenwicht. Een strafschop bracht het duel uit balans: Michael de Leeuw werd door Ibrahim Dresevic in zijn gezicht geschopt, waarna Sergio Peña de bal opeiste. De Peruviaan stuurde doelman Erwin Mulder vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 1-0. Het bleek niet de enige vroege domper voor de Friezen te zijn, zo werd enkele minuten later duidelijk.

Lasse Schöne ging namelijk vol op de enkel van Jari Vlak staan. Scheidsrechter Bas Nijhuis trok in eerste instantie een gele kaart, maar dat werd na het raadplegen van de VAR toch nog een rode prent. FC Emmen zocht in het restant van de eerste helft vol de aanval op, maar dat resulteerde niet in een tweede treffer. Een lob van De Leeuw ging naast en Mulder redde uitstekend op pogingen van Vlak en Luka Adzic.

FC Emmen kwam zeven minuten na de pauze op 2-0 en weer uit een strafschop. Na een handsbal van Jan Paul van Hecke in het zestienmetergebied ging de bal na aanraden van de VAR op de stip. Peña legde aan voor zijn tweede penalty van de middag en scoorde opnieuw. In de slotfase viel een schitterend derde doelpunt: Peña nam een afvallende bal uit een corner heel fijn op de slof en streepte de bal in de onderhoek. Vlak voor tijd bepaalde Benjamin Nygren de eindstand: 3-1. In de extra tijd kreeg ook Syb van Ottele een rode kaart, voor een overtreding op Marko Kolar.

Een belangrijke zege voor FC Emmen, dat vijftien punten uit acht duels verzamelde en daarna van zowel Ajax als FC Groningen ruim verloor: 4-0 en 0-4. FC Emmen gaat zondag op bezoek bij het gedegradeerde VVV, terwijl Willem II het in eigen huis opneemt tegen Fortuna Sittard. Het doelsaldo van RKC, dat uit bij Feyenoord speelt, is beduidend beter: -19, versus -29 en -32 van respectievelijk Willem II en FC Emmen.