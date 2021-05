ADO Den Haag degradeert na pijnlijke nederlaag tegen Willem II

Donderdag, 13 mei 2021 om 16:27 • Chris Meijer • Laatste update: 16:38

Het doek voor ADO Den Haag is gevallen. De ploeg van trainer Ruud Brood beleefde zelf een uitermate pijnlijk middag in eigen stadion, waar Willem II met 1-4 te sterk was. Doordat FC Emmen tegelijkertijd met 3-1 won van sc Heerenveen, is de degradatie van ADO naar de Keuken Kampioen Divisie een feit. Tegelijkertijd pakt Willem II belangrijke punten in de strijd om directe handhaving. De Tilburgers moeten echter op de laatste speeldag FC Emmen nog onder zich zien te houden om nacompetitievoetbal te ontlopen. Willem II krijgt zondag bezoek van Fortuna Sittard, terwijl FC Emmen op bezoek gaat bij het al gedegradeerde VVV-Venlo.

Het bezoek van Zeljko Petrovic aan zijn oude club betrof een wedstrijd onder hoogspanning. Waar ADO na twee zeges op rij plotseling weer droomde van handhaving, zag Willem II na twee nederlagen de gevarenzone steeds dichterbij komen. De eerste minuten in het Cars Jeans Stadion leverden direct vuurwerk op. Nadat Mike Trésor Ndayishimiye over de bal heen maaide, kreeg Kwasi Wriedt het leer voor de voeten. Zijn schot miste echter richting en ging recht op doelman Martin Fraisl af. Aan de andere kant plaatste John Goossens de bal met een schot van afstand buiten het bereik van Arijanet Muric, alleen stuitte deze via de binnenkant van de paal uit het doel.

Het artikel gaat verder onder de video Hagenees Advocaat over degradatie ADO: 'Daar moet wel wat gebeuren' Meer videos

Vrijwel direct daarna lag de bal aan de overkant in het net. ADO slaagde er niet in om de bal weg te krijgen, waardoor Ndayishimiye aan de linkerkant van het veld de ruimte kreeg om een voorzet te geven. Vangelis Pavlidis verlengde de bal bij de eerste paal en liet Fraisl daarmee kansloos. Nog binnen het halfuur verdubbelden de bezoekers de marge. Wriedt stak Che Nunnely weg, waarna aanvankelijk de vlag van de grensrechter de lucht in ging. Vrijwel exact op het moment dat scheidsrechter Jochem Kamphuis leek te fluiten, schoot Pavlidis op aangeven van Nunnely de bal tegen de touwen. Het leidde tot felle protesten aan de kant van ADO, omdat zij van mening waren dat Kamphuis floot voordat er gescoord werd. Het doelpunt bleef echter staan: 0-2.

Met 38 minuten op de klok kreeg ADO een buitenkans om terug te komen in de wedstrijd. Na inmenging van videoscheidsrechter Richard Martens ging de bal op de stip wegens een overtreding van Sebastian Holmén op Jonas Arweiler. De poging van Nasser El Khayati werd echter gekeerd door Muric. Tot overmaat van ramp voor ADO kwam Willem II voor rust ook nog eens op 0-3. Pavlidis fungeerde deze keer als aangever, lanceerde Wriedt en zag de Duits-Ghanese spits vervolgens geen fout maken oog in oog met Fraisl.

Brood probeerde in de rust met wat aanvallende omzettingen ervoor te zorgen dat zijn ploeg snel terug in de wedstrijd zou komen. ADO slaagde er echter lang niet in om tot grote kansen te komen, tot Michiel Kramer met nog ruim twintig minuten te spelen de 1-3 op het scorebord schoot. Lang bestond de hoop van ADO echter niet. Wriedt leverde kort daarna na een actie binnen het strafschopgebied een voorzet af, die door Nunnely bij de tweede paal tegen de touwen werd gekopt. Een schot van Kramer op de paal bleek de laatste stuiptrekking van ADO, dat het verblijf in de Eredivisie zondag afsluit met een uitwedstrijd tegen FC Twente.