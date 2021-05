AZ kan tweede plek vergeten na teleurstellende middag in Groningen

Donderdag, 13 mei 2021 om 16:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:38

AZ is er donderdag niet in geslaagd om te winnen op bezoek bij FC Groningen. Beide ploegen maakten er een matige wedstrijd van, waarin bijna al het gevaar kwam uit standaardsituaties, maar slaagden er niet in te scoren: 0-0. AZ kan nummer twee PSV door het puntenverlies onmogelijk meer achterhalen en gaat derde eindigen. FC Groningen is op de zevende plek verzekerd van deelname aan de play-offs om een ticket voor de voorronde van de Conference League. De eerste tegenstander daarin wordt FC Utrecht.

Het eerste gevaar in de wedstrijd kwam van de voet een Teun Koopmeiners. De aanvoerder van AZ, die terugkeerde van ziekte, draaide een vrije trap via de paal op de lat. Bruno Martins Indi kreeg de rebound er ook niet in. Daarna eindigde een snelle counter van AZ bij Jesper Karlsson, die naast het doel van Sergio Padt schoot. Ramon Pascal Lundqvist produceerde de enige fatsoenlijke poging van Groningen in de eerste helft. De aanvallende middenvelder mikte een vrije trap rakelings naast.

Na rust waren de beste kansen voor FC Groningen. Mo El Hankouri dribbelde prachtig langs twee man het strafschopgebied in en legde af op Ahmed El Messaoudi. De middenvelder schoot vlak over het doel. Later in de tweede helft kwam een vrije trap van Lundqvist uiteindelijk bij El Messaoudi, die het via een omhaal probeerde. De inzet werd door Jonas Svensson van de lijn gehaald. Arjen Robben viel in de 83ste minuut in bij de thuisploeg. In de negentigste minuut redde Padt op een afstandsschot van Calvin Stengs.