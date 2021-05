Vitesse gaat derde kwalificatieronde van Europa Conference League in

Donderdag, 13 mei 2021 om 16:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:38

Vitesse heeft zich donderdag verzekerd van deelname aan Europees voetbal. De Arnhemmers remiseerden met 3-3 bij Fortuna Sittard en zagen concurrent Feyenoord tegelijkertijd struikelen bij Heracles Almelo (1-1). Door die nederlaag van Feyenoord was Vitesse ook bij een verliespartij zeker van de vierde plek, maar diep in de blessuretijd maakte Loïs Openda de gelijkmaker. Vitesse zeker van de vierde plek en deelname aan de derde kwalificatieronde van de Europa Conference League. Fortuna heeft alleen nog een theoretische kans op op deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

Binnen een minuut was het al raak voor Fortuna. Mats Seuntjens wipte de bal vanaf het middenveld over de defensie van Vitesse heen en vond Ben Rienstra, die erop uit leek om de bal over de uitgekomen Remko Pasveer te plaatsen. Door een aanraking van Riechedly Bazoer veranderde de bal echter van richting en was Pasveer kansloos: 1-0. Het was de vroegste achterstand voor Vitesse sinds 23 januari 2016, toen huidig Vitessenaar Riechedly Bazoer na 26 seconden scoorde als speler van Ajax.

Enkele minuten later voorkwam de keeper dat de meegekomen verdediger Lazaros Rota er 2-0 van maakte. Vitesse had niet lang nodig om terug in de wedstrijd te komen. Een kopbal van Oussama Tannane vloog nog over, maar Sondre Tronstad zorgde voor de 1-1 door raak te koppen uit een corner van Tannane. Vitesse had echter een overwinning nodig om zeker te zijn van Europees voetbal en zocht dus naar een voorsprong. Die kwam er via Riechedly Bazoer: de verdediger punterde de 1-2 binnen na een combinatie met Tannane.

Fortuna gaf zich echter niet gewonnen en kwam enkele minuten voor de rust langszij, toen Zian Flemming de bal meenam op de helft van Vitesse en vanaf de rand van het strafschopgebied diagonaal binnenschoot in de rechterhoek. Acht minuten na de pauze completeerde Fortuna de comeback: Flemming trok vanaf de rechterflank naar binnen en vuurde een laag schot af, waar Pasveer zich op verkeek: 3-2. Het was alweer zijn zesde doelpunt van het seizoen vanbuiten het strafschopgebied; alleen Steven Berghuis van Feyenoord maakte er meer (zeven). Openda kopte vlak voor tijd nog tegen de paal, waardoor de 3-3 leek uit te blijven, maar in de vijfde minuut van de blessuretijd bepaalde hij anders.