Uitgeblust Feyenoord moet play-offs in na puntenverlies in Almelo

Donderdag, 13 mei 2021 om 16:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:39

Feyenoord eindigt dit seizoen als vijfde in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Advocaat kwam donderdagmiddag niet voorbij Heracles Almelo (1-1) en kan daardoor niet meer stijgen of dalen in de laatste speelronde. De Rotterdammers gaan daardoor de play-offs om Europees voetbal in. Heracles staat negende en kan zich ook nog plaatsen voor diezelfde play-offs.

Feyenoord had weer de beschikking over Steven Berghuis en Jens Toornstra, die terugkeerden van een schorsing. Anderzijds was Tyrell Malacia geschorst, waardoor Ridgeciano Haps een basisplek kreeg. Bovendien begon Nicolai Jörgensen voor het eerst in vier maanden vanaf de aftrap, vanwege liesklachten bij Bryan Linssen. Feyenoord oogde in de eerste helft dreigender en kreeg enkele kansen, maar Janis Blaswich kwam niet in grote problemen. Collega-doelman Justin Bijlow tikte in de dertiende minuut een hard afstandsschot van Delano Burgzorg over de lat.

Acht minuten voor de rust leek Rai Vloet te kunnen schieten, maar gaf hij de bal af aan Ismail Azzaoui. Die slaagde er net niet in om de bal goed aan te nemen en werd afgetroefd door Bijlow. Feyenoord kwam in de tweede helft minder overtuigend voor de dag dan voor de rust, ondanks dat de tussenstand bij Fortuna Sittard – Vitesse tot tevredenheid gestemd moet hebben bij de Rotterdammers. Toch kwam Feyenoord op voorsprong. Na een goede combinatie haalde Orkun Kökçü vanaf circa twintig meter uit en Blaswich schatte de bal volledig verkeerd in: 0-1.

Lang kon Feyenoord niet van die voorsprong genieten. Arbiter Jeroen Manschot kende Heracles enkele minuten na het doelpunt een penalty toe, na contact tussen Eric Botteghin en Azzaoui. Vanaf elf meter stuurde Sinan Bakis doelman Bijlow de verkeerde kant op. In de laatste speelronde treedt Feyenoord thuis aan tegen RKC Waalwijk. In de play-offs zal de ploeg van Advocaat het opnemen tegen de nummer acht van de Eredivisie.