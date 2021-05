Ajax wint probleemloos en stuurt VVV-Venlo naar Keuken Kampioen Divisie

Donderdag, 13 mei 2021 om 16:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:39

VVV-Venlo speelt vanaf volgend seizoen definitief in de Keuken Kampioen Divisie. De Venlonaren gingen op bezoek bij landskampioen Ajax met 3-1 onderuit en kunnen degradatie niet meer afwenden door de overwinningen van Willem II en FC Emmen. Devyne Rensch, Sébastien Haller en Mohammed Kudus verzorgden de Amsterdamse treffers; tussendoor deed Giorgios Giakoumakis iets terug namens VVV.

VVV werd vanaf het eerste fluitsignaal naar achter gedrukt door Ajax, dat met duidelijk aanvallende intenties begon. Sébastien Haller tikte in de openingsfase naast na een lage voorzet van Devyne Rensch en zag een kansrijke poging even later geblokt worden door Arjan Swinkels. Een prachtige aanval leidde in de tiende minuut tot de openingstreffer. Davy Klaassen hakte de bal binnen de zestien door naar David Neres, die op zijn beurt een intikker bood aan Devyne Rensch: 1-0.

De Venlonaren leken rijp voor de slacht, maar na het openingsdoelpunt leken de Amsterdammers wat gas terug te nemen. Klaassen kwam wel vrij voor Thorsten Kirschbaum na een hoge dieptebal van Oussama Idrissi. De nummer tien van Ajax nam goed aan maar kreeg de bal niet voorbij de doelman. Aan de overzijde kreeg VVV een goede kans. Giorgios Giakoumakis kon na een onbedoelde kaats met zijn tegenstander Lisandro Martínez vanaf rechts doorlopen en stuitte op de voeten van Maarten Stekelenburg. Tegenvaller voor Ajax was het uitvallen van Klaassen op slag van rust na een tik van Arjan Swinkels.

Vlak na rust moest Ajax verder met tien man. Kenneth Taylor, die voor Klaassen in het veld was gekomen, werd in de 54ste minuut met rood van het veld gestuurd na een tackle op het onderbeen van Danny Post. Het deerde Ajax niet, want vlak daarna tikte Haller de bal in het strafschopgebied handig over Swinkels heen en om acrobatisch te scoren: 2-0.

VVV kreeg in de slotfase een goede kans via Jafar Arias, die zijn kopbal knap gekeerd zag worden door Stekelenburg. In de 77ste minuut slaagden de Limbugers er alsnog in de aansluitingstreffer te maken. De bal na een hoekschop via uit de kluts fortuinlijk voor de voeten van Giakoumakis, die binnengleed: 2-1. Lang mocht VVV niet dromen van een stunt, want Kudus plaatste de bal een minuut later vanbuiten het strafschopgebied hard in de onderhoek: 3-1. Haller kreeg nog een enorme kans, maar schoot van dichtbij op Kirschbaum.