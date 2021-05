PSV stelt tweede plaats officieus veilig op emotionele middag voor Zahavi

PSV heeft zich officieus verzekerd van de tweede plaats in de Eredivisie, die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren wonnen zelf in het Philips Stadion met 4-2 van PEC Zwolle, terwijl AZ op bezoek bij FC Groningen niet verder kwam dan 0-0. Daardoor bedraagt de voorsprong van PSV op AZ nu drie punten, terwijl het doelsaldo ook flink in het voordeel van de ploeg van trainer Roger Schmidt is: 40 om 29. Eran Zahavi was een van de doelpuntenmakers tegen PEC en vierde dat met zijn vrouw, die op de tribune emotioneel reageerde.

Bij PSV had Zahavi vier dagen na de brute overval op zijn gezin ‘gewoon’ een basisplaats. Een van de eerste grote kansen was direct voor de Israëlische spits, maar hij kreeg zijn voet niet lekker tegen de bal na een voorzet van Donyell Malen. Hetzelfde overkwam Yorbe Vertessen kort daarvoor, al maaide de Belgische aanvaller in kansrijke positie volledig over de bal heen. Met een klein kwartier op de klok bleek doelman Xavier Mous tot twee keer een sta-in-de-weg: bij een schot van Philipp Max en de rebound van Zahavi.

Prachtig: Eran Zahavi scoort en juicht voor zijn vrouw ?? #?? #psvpec pic.twitter.com/HNJ3Y1Lqyg — ESPN NL (@ESPNnl) May 13, 2021

Dat er na ruim twintig minuten een voorsprong voor PSV op het scorebord stond, was te danken aan PEC. Een vrij ongelukkige terugspeelbal van Yuta Nakayama stuiterde over de voet van Mous via de paal tegen het net. Nog voor rust leek PSV de wedstrijd al te beslissen. Vertessen vond Malen, die binnen het strafschopgebied koel bleef en de 2-0 op het scorebord bracht. Vijf minuten later was het andermaal raak voor PSV. Via Marco van Ginkel kreeg Vertessen de bal in het bezit binnen de zestien. Hij draaide weg van zijn directe tegenstander en schoot overtuigend raak: 3-0.

In de rust voerde Schmidt twee wijzigingen door met het inbrengen van Nick Viergever en Pablo Rosario voor Vertessen en Olivier Boscagli. PEC hield in de tweede helft slechts tien minuten de schade beperkt. Malen vond in minuut 55 Zahavi, die bij de tweede paal binnen kopte. Hij vierde het doelpunt door met zijn handen een hartje te maken richting zijn vrouw, die op de tribune geëmotioneerd toekeek. Dat PEC diep in de tweede helft ook tot scoren kwam, had PSV aan zichzelf te danken.

Van Ginkel leverde de bal in bij Immanuel Pherai, die Viergever passeerde en eenmaal in het strafschopgebied doelman Yvon Mvogo verschalkte. PSV kreeg nog enkele mogelijkheden om de marge verder uit te breiden, maar verzuimde om de marge verder op te voeren. Uiteindelijk bepaalde invaller Samir Lagsir de eindstand in de slotminuut op 4-2, maar dat is normaal gesproken wel genoeg voor PSV om de tweede plaats veilig te stellen. Op de laatste speeldag gaat PSV op bezoek bij FC Utrecht, terwijl PEC het seizoen besluit met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.