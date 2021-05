VVV vormt wél erehaag voor Ajax voorafgaand aan competitieduel

Donderdag, 13 mei 2021 om 14:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:46

VVV-Venlo heeft donderdagmiddag een erehaag voor Ajax gevormd. De nummers zeventien en één van de Eredivisie troffen elkaar vanaf 14.30 uur in de Johan Cruijff ArenA. Vorige week kreeg de landskampioen geen erehaag van Feyenoord, maar VVV heeft besloten om Ajax wel te feliciteren op die manier. "Kijk aan. Dat wist ik niet, maar dan worden we verrast", reageerde Erik ten Hag kort voor de wedstrijd bij ESPN op de erehaag voor zijn elftal. Ajax bedankt VVV via Twitter voor het 'mooie gebaar'.

"In Nederland is het niet de gewoonte om een erehaag te vormen. We zullen ze een hand geven en ze feliciteren", verklaarde trainer Dick Advocaat van Feyenoord vorige week het besluit om geen erehaag te vormen voor de Klassieker. "Zuur? Ik geef toch aan dat ze een prachtige prestatie hebben geleverd? Ze hebben het uitstekend gedaan met de titel en de beker. In Engeland is een erehaag gebruikelijk. Hier niet. Waarom moeten wij dan weer het voortouw nemen om dat te doen?" Trainer Jos Luhukay van VVV vertelde voor de wedstrijd echter dat zijn ploeg 'een kleine haag' gaat vormen.

Ajax vierde de landstitel door de kampioensschaal om te smelten en alle seizoenkaarthouders een 'kampioensster' op te sturen. "Ik ben er heel trots op, net als onze fans. Ik vind het een geweldige actie", vertelde Ten Hag donderdagmiddag kort voor de wedstrijd. "Ajax wil daarmee de verbinding tussen het elftal, de staf, de medewerkers en de fans uiten. Wij smachten ernaar dat ze hier volgend seizoen weer zitten, maar ik denk dat elke club dat doet."