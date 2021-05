Politie grijpt in en breekt verjaardagsfeestje Lukaku midden in de nacht af

Donderdag, 13 mei 2021 om 13:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:53

Een verjaardagsfeestje van Romelu Lukaku is in de nacht van woensdag op donderdag voortijdig afgebroken door de politie in Milaan, zo weet onder meer Goal te melden. De Belgische aanvaller vierde enkele uren na de 3-1 zege op AS Roma zijn 28ste verjaardag, maar daarbij werden wél de Italiaanse coronaregels overtreden. In Italië geldt nog steeds een avondklok tussen 22.00 uur 's avonds en 05.00 uur 's ochtends.

Lukaku vierde volgens Corriere della Sera met enkele ploeggenoten, onder wie Achraf Hakimi, Ashley Young en Ivan Perisic, feest in een hotel in Milaan. Bij het feestje waren meer dan twintig mensen aanwezig. De politie kreeg lucht van de festiviteiten en besloot om het betreffende hotel om 03.00 uur 's nachts te bezoeken. "Vanavond om 03.00 uur is heeft de politie ingegrepen in een hotel in het centrum van Milaan. In een evenementenzaal aldaar werd werd de verjaardag van voetballer Romelu Lukaku gevierd. In totaal werden 23 mensen geïdentificeerd, onder wie enkele spelers van Inter en de directeur van het hotel die het feestje had georganiseerd. De directeur en de gasten kunnen een sanctie verwachten, omdat ze de Covid 19-regels hebben overtreden", zo valt te lezen in een verklaring die is afgegeven door de politie.

Volgens fansite FcInter1908 zijn verschillende Italiaanse media te voorbarig geweest met de berichtgeving over het door Lukaku georganiseerde feestje. De topschutter zou na de zege op Roma slechts uit eten zijn geweest om zijn 28ste verjaardag te vieren, al werden daarbij wel de coronaregels overtreden. Men verwacht dan ook niet dat Inter zal besluiten om een boete uit te delen aan Lukaku, die onlangs de Scudetto in de wacht sleepte. Het bezoek van Inter aan Juventus van zaterdag komt dan ook niet in gevaar, zo klinkt het.

Lukaku kwam woensdagavond in het Giuseppe Meazza andermaal tot scoren voor kampioen Inter, dat de 27ste overwinning van het seizoen in de Serie A boekte. De topschutter bepaalde in de slotminuut de eindstand op 3-1. Lukaku bezet met nog twee competitiewedstrijden voor de boeg de gedeelde tweede plaats op de topscorerslijst met 22 doelpunten. De sterspeler van Inter moet alleen Cristiano Ronaldo (28 doelpunten) voor laten gaan. Luis Muriel van Atalanta wist net als Lukaku tot dusver 22 maal het net te vinden.