Ajax speelt met enkele nieuwe namen; Brobbey en Mazraoui niet in selectie

Donderdag, 13 mei 2021 om 13:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:15

Erik ten Hag heeft de nodige wijzigingen doorgevoerd in de basisopstelling van Ajax voor het competitieduel met VVV-Venlo. De trainer kent basisplaatsen toe aan onder meer Oussama Idrissi en Jurgen Ekkelenkamp. Ajax is al zeker van de landstitel, terwijl VVV in de laatste twee wedstrijden nog punten moet pakken om directe degradatie te voorkomen. Het duel tussen Ajax en VVV begint om 14.30 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Ten opzichte van het duel met Feyenoord betreedt Perr Schuurs de basiself, waardoor Jurriën Timber doorschuift naar de rechtsbackpositie. Noussair Mazraoui, die in De Kuip een basisplek had, behoort niet tot de wedstrijdselectie. Nicolás Tagliafico en Edson Álvarez zijn vervroegd met vakantie gegaan. Op het middenveld staan Jurgen Ekkelenkamp en Mohammed Kudus, waardoor Ryan Gravenberch naar de bank verhuist. Davy Klaassen behoudt zijn basisplek wel. In de voorhoede maken David Neres en Idrissi hun entree. Daardoor zitten Antony en Dusan Tadic op de bank. Brian Brobbey en Zakaria Labyad zitten niet in de selectie.

"Blessures, ziek", reageert Ten Hag bij ESPN als hij wordt gevraagd naar de absentie van Mazraoui, Labyad, Brobbey en doelman Kjell Scherpen. Idrissi heeft voor het eerst dit seizoen een basisplaats bij Ajax. Ekkelenkamp stond op 31 oktober voor het laatst in de basis, toen hij in de eerste helft meedeed tegen Fortuna Sittard (5-2). Een week daarvoor speelde hij nog negentig minuten tegen VVV en was hij tweemaal trefzeker bij de 0-13 zege. De Limburgers willen die schande donderdag uiteraard wegpoetsen. VVV heeft momenteel één punt minder dan nummer zestien FC Emmen.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; J. Timber, Schuurs, Martínez, Rensch; Ekkelenkamp, Klaassen, Kudus, Neres, Haller en Idrissi.

Opstelling VVV-Venlo: Kirschbaum; Pachonik, Swinkels, Da Graça, Schmitz, Guwara; Post, Janssen, Machach; Van Crooij en Giakoumakis.