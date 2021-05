‘Als Messi morgen vertelt dat hij homo is, zal niemand hem erop aanvallen’

Donderdag, 13 mei 2021 om 12:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:25

John de Bever baalt ervan dat er na hem nog geen profvoetballer in Nederland uit de kast is gekomen. De voormalig speler van onder meer FC Dordrecht, tegenwoordig vooral bekend als volkszanger, zou graag zien dat hij op korte termijn een opvolger krijgt, om zo het taboe rondom homoseksualiteit definitief te doorbreken in de Nederlandse voetbalwereld.

"Dat er geen profvoetballers zijn die durven te zeggen dat ze op mannen vallen, is heel erg jammer en, denk ik, ook niet goed", verzucht De Bever in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Want natuurlijk zijn er homo’s in het betaalde voetbal, ze kiezen er alleen voor het niet te vertellen. Dat moeten ze natuurlijk zelf weten, maar ik zou het anders doen." De zanger kwam zelf drie decennia geleden al uit voor zijn geaardheid. "Dat daarna niemand het heeft gedaan, vind ik heel vreemd. Want waar hebben het over? Ik vind het eigenlijk grote onzin en ik wil het er hierna ook liever niet meer over hebben. Tegen iedere homoseksuele man, of hij nu voetballer is of niet, zou ik willen zeggen: 'Kom er nou gewoon voor uit, want over twintig jaar doe je het alsnog.'", zo klinkt het als advies.

De Bever denkt dat er verschillende redenen kunnen zijn waarom homoseksuele spelers liever in de kast blijven tijdens hun profbestaan. "Waarschijnlijk zijn ze bang voor hun carrière. Dat ze door hun geaardheid niet de transfer van Ajax naar Bayern München kunnen maken. De meesten wachten daarom tot na hun actieve loopbaan. Of ze zijn bang voor hun omgeving. Voetbal is namelijk wel een machowereldje waarin het altijd over vrouwen gaat", zoekt de oud-speler naar oorzaken. De Bever hoopt vooral dat er anno 2021 een grotere acceptatie komt in de voetbalwereld.

"De angst die er is, is voor mij maar heel moeilijk te begrijpen", gaat hij verder met zijn analyse. "Als Lionel Messi morgen vertelt dat hij homo is, zal niemand hem erop aanvallen. Ja, in Madrid zullen ze een keer wat roepen, maar verder verandert er niks. Hij zal de steun krijgen van zijn ploeggenoten en hij zal net zo goed blijven voetballen." De Bever wil ook dat dat de vooroordelen over stoere voetballers snel verdwijnen. "Het zou wel helpen als een grote, stoere speler als bijvoorbeeld Virgil van Dijk zou vertellen dat hij op mannen valt."