Ten Hag: ‘Zoals de situatie nu is, dan zie ik voor hem weinig perspectief’

Donderdag, 13 mei 2021 om 11:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:39

Erik ten Hag denkt dat Kik Pierie nog steeds alle kans heeft om te slagen als verdediger van Ajax. Vanwege de forse concurrentie achterin verwacht de trainer van de landskampioen echter niet dat hij op korte termijn in aanmerking komt voor een basisplaats in Amsterdam. Pierie zelf is het wel eens met de lezing van Ten Hag en de kans dat hij ook volgend seizoen ergens anders speelt is dan ook groot.

"Zoals de situatie nu is, met de samenstelling van de selectie bij Ajax, dan zie ik voor hem weinig perspectief dat hij veel gaat spelen. En dat heeft hij wél nodig", geeft Ten Hag toe in gesprek met verslaggever Hans Kraay junior van ESPN. Pierie is donderdagochtend te gast bij Goedemorgen Eredivisie en in dat programma bespreekt de aan FC Twente verhuurde verdediger de laatste stand van zaken. "We hebben de afgelopen weken natuurlijk wel via de zaakwaarnemer met Marc Overmars en Jan Streuer gesproken, over wat het plan voor volgend jaar is. Ik volg Ajax natuurlijk ook op de voet en daar heb je Daley Blind die terugkomt, Lisandro Martínez die het heel goed doet. Zoals het er nu naar uitziet word je daar een derde linker centrale verdediger. Ja, dan staan je ook niet veel speelminuten te wachten", verzucht de realistische Pierie.

"Dan is het voor mij heel goed om elders, zoals Ten Hag zei, ervaring op te doen", voegt Pierie daaraan toe. "Ik wil volgend jaar veel spelen. Het kan razendsnel gaan in je ontwikkeling. Ik vind dat ik op zoveel punten nog kan ontwikkelen, dat het totale plaatje er nog niet is." Presentator Milan van Dongen vraagt vervolgens hoe Pierie zijn beginperiode bij Ajax als leerschool heeft ervaren. "In het begin was het wel wennen. Ik kwam natuurlijk uit een gespreid bedje als jongen van de club, twee jaar gespeeld bij sc Heerenveen. Het was duidelijk dat ze wat aan mij gingen verdienen, dus je wordt naar voren geschoven en opgehemeld. Bij Ajax was het even de deksel op de neus, plat gezegd. 'Wie ben jij dan en wat kom je hier doen?' Daar had ik wel moeite mee en dat is denk ik ook de reden geweest dat ik te lang in Jong Ajax heb gespeeld. Ik ben daar te lang in blijven hangen. En in die sleur van teleurstelling ben ik meegegaan."

"Ik ben wel blij dat ik dat heb meegemaakt, want nu weet ik ook hoe dat is en daar kan ik weer wat mee", vervolgt Pierie zijn analyse over de eerste periode bij Ajax. "Maar dat was wel een leermoment, zeker. Ik had ook niet verwacht dat ik vanaf dag een er zou staan. Blind stond daar en dat is een ontzettend goede speler. Maar ik had wel ambitie om naar die rol toe te groeien. In het eerste jaar speel je dan een wedstrijd of tien en het jaar daarna nog meer om in die rol te groeien", aldus Pierie, die in het shirt van Twente tot dusver tot 24 wedstrijden kwam.