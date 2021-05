Felle kritiek op vertrek bij Ajax gepareerd: ‘Ik neem afscheid door de voordeur’

Donderdag, 13 mei 2021 om 10:01 • Rian Rosendaal

Op het moment dat Ajax in januari Sébastien Haller aantrok voor 22,5 miljoen euro liepen de contractonderhandelingen met Brian Brobbey vast. Directeur voetbalzaken Marc Overmars hield naar verluidt een slecht gevoel over aan de gesprekken met zaakwaarnemer Mino Raiola en José Fortes Rodriguez, de begeleider van de naar RB Leipzig vertrekkende spits. Brobbey heeft zich al die tijd afzijdig gehouden en het rumoer rondom zijn beslissing om Ajax te verlaten laat hem dan ook koud.

"Ik neem afscheid door de voordeur. En met meerdere prijzen", verwijst de vastberaden Brobbey in gesprek met Voetbal International naar het veroveren van de landstitel en de TOTO KNVB Beker. De door Ajax opgeleide aanvaller benadrukt dat hij zorgeloos in het leven staat. "Niemand krijgt mij gek, mijn kop is altijd leeg. Waar ik me druk om zou kunnen maken in het leven? Als ik niet meer kan voetballen." De felle kritiek over zijn voortijdige vertrek uit Amsterdam glijdt dan ook makkelijk van hem af. "Ik heb er geen last van. Je mag zeggen wat je wilt over mij, goed of slecht. Ik ben altijd mezelf. Ik heb geleerd dat je soms schijt moet hebben."

Het artikel gaat verder onder de video Ajax deelt 42.000 kampioenssterren uit aan seizoenkaarthouders Meer videos

De harde kern van Ajax wilde zelfs dat Brobbey niet meer zou worden opgesteld, maar ook dat gegeven neemt Brobbey voor kennisgeving aan. "Ik heb het er ook wel met teamgenoten over gehad. Ik ben gewoon heel erg vrij in mijn hoofd. Je moet gewoon schijt hebben. Ik heb veel dingen over me heen gekregen, maar ik blijf rustig. Ik sta gewoon op het veld om mijn ding te doen. Eigenlijk ben ik nooit nerveus, zelfs niet bij mijn Champions League-debuut, thuis tegen Atalanta", zo benadrukt de zelfverzekerde spits. "Je moet er gewoon staan. Als je nerveus bent, ga je te veel nadenken. Dan maak je fouten. Van wie ik dat heb? Van Ajax. Dat is die Amsterdamse bluf."

Dat de Ajax-leiding in januari besloot om een recordbedrag voor Haller neer te leggen bezorgde Brobbey ook geen slapeloze nachten. Er is juist veel waardering voor zijn concurrent in de voorhoede. "Echt een ontzettend goede speler van wie ik veel kon leren. Ook een superlieve jongen. Iemand die elke dag vrolijk is en anderen beter probeert te maken", deelt Brobbey een compliment uit aan zijn ploeggenoot. "Wij spitsen worden vaak gezien als vijanden, concurrenten, maar binnen Ajax ligt dat anders. Ik kan ook goed overweg met Lassina Traoré. De één speelt, de ander zit op de bank, maar doordeweeks zijn we vrienden."