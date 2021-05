Premier League-clubs sluiten akkoord over tv-deal van ruim 5 miljard

Donderdag, 13 mei 2021 om 09:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:33

De twintig clubs in de Premier League hebben groen licht gegeven voor een nieuwe en zeer lucratieve televisiedeal, zo weten verschillende Engelse media donderdagochtend te melden. In de nieuwe situatie is een bedrag van omgerekend ruim vijf miljard euro gemoeid. Op last van de Britse overheid moet er wel circa 116 miljoen euro worden overgemaakt naar de clubs in de lagere divisies. Eerder tijdens de coronacrisis ontvingen de kleinere clubs in Engeland al een bedrag van 160 miljoen euro als solidariteitsbetaling.

De nieuwe miljoenendeal in de Premier League gaat van start in de zomer van 2022 en loopt tot het einde van het seizoen 2024/25. Naast Sky Sports waren ook BT Sport en Amazon Prime in de afgelopen periode betrokken bij de onderhandelingen met de clubs op het hoogste niveau in Engeland. De Britse regering moet nog wel officieel goedkeuring geven, maar in Engeland leeft de verwachting dat het ondertekenen van de contracten nog slechts een formaliteit is.

Sky Sports zal vanaf medio 2022 128 Premier League-wedstrijden per seizoen rechtstreeks uitzenden, terwijl BT Sport 52 duels live mag verzorgen. Voor Amazon blijven twintig wedstrijden per voetbaljaargang over. Zoals al jaren gebruikelijk is zullen de samenvattingen van de wedstrijden in de Premier League te zien zijn bij Match of the Day op de BBC.

In andere Europese topcompetities zijn onlangs ook miljoenendeals afgesloten op televisiegebied. De Serie A bijvoorbeeld ging akkoord met een nieuwe deal met streamingsdienst DAZN over de periode tussen 2021 en 2024, met een bedrag van 810 miljoen euro per seizoen. In de oude situatie ging het nog om ruim een miljard euro, maar door de coronacrisis is het bedrag lager komen te liggen. In de Bundesliga werden de televisierechten vorig jaar zomer verkocht voor ruim vijf miljard euro, met een looptijd tot 2025.